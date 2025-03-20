При выборе пушистого друга не стоит обращать внимание на популярность.

Кинологи назвали самые популярные породы собак, которые будут "трендом" в этом году. Так, по данным Американского клуба собаководства, в ТОП-3 входят французские бульдоги, золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы, пишет ABCNews.

Так, первую позицию в этом списке уже третий год подряд занимают французские бульдоги, так как все больше людей выбирают их из-за их небольшого размера, что делает их подходящими для жизни в квартире, отмечают кинологи.

"Во-первых, они очаровательны... но также, я думаю, что поскольку мы живем в небольших помещениях, и все больше людей живут в квартирах, они очень хорошо адаптируются. Они хороши в небольших пространствах", — сказала Брэнди Хантер Манден, вице-президент AKC.

Видео дня

Также она подчеркнула, что французские бульдоги очень дружелюбные и хотят проводить с хозяевами большую часть времени, и именно это действительно привлекает к ним людей.

Также она рассказала, что золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы пользуются большой популярностью за свои приятные черты характера.

"Золотистые ретриверы очень хорошо адаптируются. Они отлично ладят с семьями", — рассказала Манден. "Они будут гулять столько, сколько вы захотите, и это действительно важно для многих семей, они отлично ладят с детьми и очень нежны. Они также отлично ладят со служебными собаками".

Лабрадоры также дружелюбные и ласковые компаньоны.

"Что касается лабрадоров, то лабрадоры энергичны. Они очень веселые, они любят ходить в походы, бегать и обниматься, что, вероятно, является № 1 в списках большинства людей", - рассказала она.

В то же время кинолог отмечает, что владельцы любой собаки должны сначала узнать, чего они хотят от пушистого друга, прежде чем взяться за его воспитание.

"То, что это самая популярная порода, не означает, что эта порода вам подходит", - отметила Манден.

Ранее УНИАН рассказывал о лучших породах собак для квартиры, которые не пахнут и не линяют.

Вас также могут заинтересовать новости: