По словам Кристофера Кимбола, глазурь является "идеальным завершающим штрихом".

В шоколадном торте есть что-то волшебное. Насыщенный и чарующий, этот десерт так и просит лакомиться им снова и снова, пишет Parade.

Отмечается, что существует много методов приготовления шоколадных тортов - легких и пышных, насыщенных похожих на пудинг. Но мы всегда ищем "смелый" шоколадный вкус. В зависимости от шоколадного торта, кремово-шоколадная глазурь является идеальным завершающим штрихом, рассказал кулинар Кристофер Кимбол.

Эксперт поделился рецептом шведского "липкого" шоколадного торта (также известного как Kladdkaka). В целом это - шведское пирожное, но на самом деле это больше образ жизни. Насыщенный сладкий шоколадный торт является обычной закуской.

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"Одним из ключей к правильному приготовлению торта является то, что он должен быть очень влажным и липким внутри, но не жидким. Это нечто среднее между лава-кейком и насыщенным, суперпухлым брауни", - говорит эксперт.

Как приготовить шоколадный торт по-шведски

Kladdkaka (шведский липкий шоколадный торт) - это "запечка из семи ингредиентов", которая выпекается примерно за полчаса. Начинайте с разогрева сливочного масла. Затем добавьте немного какао-порошка и коричневого сахара в сковороду с коричневым маслом и взбейте смесь, пока она не станет однородной. Переложите шоколадную смесь в миску для охлаждения.

Когда смесь остынет, взбейте 4 яйца, затем добавьте соль, муку и шоколадную стружку. Переложите тесто в форму и выпекайте в разогретой до 325° духовке, пока края пирога не приготовятся. Этот пирог не должен быть хрупким - это придает ему фирменную липкую текстуру и насыщенный шоколадный вкус. Дайте торту немного остыть, затем выньте его. Затем присыпьте его какао-порошком.

Торт станет отличным дополнением к вашему праздничному столу.

Другие кулинарные интересности

Шеф-повар поделилась рецептом вкусного десерта. Для этого вам понадобится только микроволновка.

По словам Джеммы Стаффорд, профессионального шеф-повара и основательницы Bigger Bolder Baking, легкий шоколадный пирог, приготовленный в микроволновой печи, - это беспроблемный десерт, который обеспечивает влажный и пышный шоколадный пирог за считанные минуты.

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