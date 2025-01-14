Для приготовления этого блюда понадобится немного ингредиентов.

Известный шеф-повар Нигелла Лоусон рассказала, как сочетает жареный перец с хрустящей кукурузой для того, чтобы создать блюдо, которое она назвала "солнечный суп", пишет Express.

Это блюдо идеально подойдет для питательного ужина на четырех человек или его можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

Ингредиенты для приготовления "солнечного супа":

один желтый перец;

один оранжевый перец;

две чайные ложки оливкового масла, настоянного на чесноке;

один литр овощного или куриного бульона;

500 граммов замороженных зерен сладкой кукурузы;

хлопья морской соли Maldon, на свой вкус;

свежемолотый перец, на свой вкус.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 250°C и застелите фольгой небольшой противень. Разрежьте перец пополам, удалите сердцевину, семена и белую оболочку. Нарежьте соломкой и выложите на подготовленный противень кожурой вниз.

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После этого сбрызните маслом и осторожно бросьте перец, чтобы он равномерно покрылся. Затем переверните перец кожурой вверх и запекайте в духовке в течение 25 минут.

В отдельную кастрюлю налейте один литр кипяченой воды и добавьте порошок овощного бульона, кубики куриного бульона или концентрат, чтобы получить насыщенный вкус.

"Всыпьте замороженную кукурузу и снова доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 20 минут. Когда кукуруза сварится, с помощью шумовки отложите примерно одну чашку кукурузы. Затем смешайте оставшуюся кукурузу с жидкостью, из которой она варилась, и жареным перцем до однородной массы, но не до полного растворения", - советуют в материале.

После этого верните отложенную кукурузу в суп, перемешайте, приправьте по своему вкусу и украсьте любыми дополнительными ингредиентами.

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