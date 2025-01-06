Такое блюдо подойдет даже для вегетарианцев.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом "трескучего" пирога со шпинатом, фетой и лимоном, который "выпекается до совершенства". Несмотря на то, что фета является одним из главных ингредиентов, шеф-повар советует экспериментировать с различными сырами, пишет Express.

"Вы можете использовать любой мягкий или твердый сыр, который вам нравится, например, козий сыр или красный лестерский. Получайте удовольствие от экспериментов", - подчеркнул Оливер.

Отмечается, что на приготовление вегетарианского пирога понадобится всего 60 минут.

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Ингредиенты для приготовления пирога на восемь персон:

1 кг шпината;

две луковицы;

два зубчика чеснока;

оливковое масло;

один целый мускатный орех, для терки;

один лимон;

100 г брынзы;

полпучка свежей плоской петрушки; полпучка свежей плоской петрушки;

полпучка свежего укропа;

200 г натурального йогурта;

четыре больших яйца;

275 г пачки теста фило;

10 г сыра Чеддер.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C. После чего почистите и мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте в большой антипригарной сковороде с одной столовой ложкой оливкового масла в течение 10 минут.

Затем добавьте шпинат, натрите мускатный орех и цедру лимона. Половину сыра фета покрошите, посолите и поперчите, а также добавьте половину измельченной петрушки и укропа.

В миске взбейте оставшуюся часть феты с натуральным йогуртом и яйцами до однородной массы. Поочередно смажьте оливковым маслом каждый лист теста фило и выложите немного шпинатной смеси.

Скатайте из того, что получилось, длинную колбаску и выложите в форму для выпекания. После чего полейте яичной смесью, смажьте оливковым маслом и мелко натрите чеддер. Выпекайте все 35 минут, а затем посыпьте сверху оставшейся зеленью и можете подавать блюдо к столу.

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