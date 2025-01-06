Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом "трескучего" пирога со шпинатом, фетой и лимоном, который "выпекается до совершенства". Несмотря на то, что фета является одним из главных ингредиентов, шеф-повар советует экспериментировать с различными сырами, пишет Express.
"Вы можете использовать любой мягкий или твердый сыр, который вам нравится, например, козий сыр или красный лестерский. Получайте удовольствие от экспериментов", - подчеркнул Оливер.
Отмечается, что на приготовление вегетарианского пирога понадобится всего 60 минут.
Ингредиенты для приготовления пирога на восемь персон:
- 1 кг шпината;
- две луковицы;
- два зубчика чеснока;
- оливковое масло;
- один целый мускатный орех, для терки;
- один лимон;
- 100 г брынзы;
- полпучка свежей плоской петрушки; полпучка свежей плоской петрушки;
- полпучка свежего укропа;
- 200 г натурального йогурта;
- четыре больших яйца;
- 275 г пачки теста фило;
- 10 г сыра Чеддер.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180°C. После чего почистите и мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте в большой антипригарной сковороде с одной столовой ложкой оливкового масла в течение 10 минут.
Затем добавьте шпинат, натрите мускатный орех и цедру лимона. Половину сыра фета покрошите, посолите и поперчите, а также добавьте половину измельченной петрушки и укропа.
В миске взбейте оставшуюся часть феты с натуральным йогуртом и яйцами до однородной массы. Поочередно смажьте оливковым маслом каждый лист теста фило и выложите немного шпинатной смеси.
Скатайте из того, что получилось, длинную колбаску и выложите в форму для выпекания. После чего полейте яичной смесью, смажьте оливковым маслом и мелко натрите чеддер. Выпекайте все 35 минут, а затем посыпьте сверху оставшейся зеленью и можете подавать блюдо к столу.
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