Узнайте, куда применить хлебные зажимы и почему не стоит их отправлять в мусорку.

Специальная проволочная клипса - это то, как называется зажим для хлеба, который используют во многих пекарнях, чтобы герметично закрыть упаковку с выпечкой. Обычно люди выбрасывают их в мусор, но очень зря - узнайте, куда можно применить такой предмет.

Почему нельзя выбрасывать зажимы от хлеба - рациональная причина

Такие приспособления достаточно долговечны и практичны, а еще приятны для восприятия, ведь достаются совершенно бесплатно вместе с хлебом или батоном. С помощью них можно заметно упростить себе жизнь и даже способствовать улучшению экологической ситуации в мире - зажим для хлеба незаменим в быту. Например, его можно использовать не только для фиксации упаковки с батоном, но и для любого другого пакета - с крупами, орехами или иными продуктами. Если часто запекаете еду в духовке в рукаве, хлебная клипса тоже может стать помощником - скрепите с ее помощью края пергамента, полиэтилена или фольги, чтобы содержимое не вытекало наружу.

Что можно сделать из зажимов для хлеба - интересные варианты

Зачем нужны хлебные зажимы - понятно, как мы уже сказали, с их помощью можно быстро и качественно закрыть пакет, в котором батон или хлеб выходят с конвейера на производстве. Но оказалось, что есть еще несколько вариантов, как использовать зажимы для хлеба в быту:

Видео дня

Маркировка шнуров от гаджетов

Если у вас дома есть переходник или удлинитель, в котором торчит множество разных шнуров от всяческих устройств, то можете взять пластиковый зажим, закрепить с помощью него провод, а сверху фломастером написать, от чего он. Это удобный и быстрый способ навести порядок в квартире и больше не путаться в проводах, и уж тем более не выключать из розетки все подряд.

Также пригодится зажим для хлеба, если вам нужно сложить провод от устройства, которым вы пока что не пользуетесь. Часто для таких целей используют специальные пластмассовые стяжки, но не всегда они есть под рукой. Вы можете свернуть шнур в моток и закрепить его пластиковым зажимом от батона - и быстро, и экономно.

Протяжка проводов

Еще один совет, куда применить хлебные зажимы - это использовать их для закрепления разных шнуров, которые часто лежат на полу. К примеру, если у вас подключен к розетке холодильник, то провод, скорее всего, будет просто тянуться по полу или вдоль плинтуса. Для того чтобы этого не происходило, возьмите несколько хлебных клипс, прибейте их к плинтусу, проложите шнур и сверните клипсу, надежно фиксируя провод.

Отметка на скотче

Часто после использования скотча можно потерять свободный край, если ничем его не зафиксировать. Пластиковый зажим для хлеба в таком случае - идеальный вариант. Приклейте его к скотчу и один раз заверните. Таким образом у вас получится простая и бюджетная отметка.

Держатель для цветов

Если ваши комнатные растения стремительно растут вверх, то рано или поздно им понадобится опора и подвязка. В качестве опоры можно взять любую палочку или даже соломинку для коктейлей, а вот с подвязкой возникают трудности. Многие хозяйки используют резинки, ленты или куски ткани, но клипса от батона гораздо удобнее. Просто закрепите ею нужные стебли растения и прочно зафиксируйте, сжав края клипсы.

Вас также могут заинтересовать новости: