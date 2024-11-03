Вырастить яблоню из косточки не сложно, но нужно набраться терпения.

Яблоки являются квинтэссенцией осеннего вкуса, и нет ничего более волшебного, чем увидеть дерево, полное спелых плодов, готовых к сбору. Как и все растения, их выращивают из семян. Однако нечасто увидишь в садовом магазине рекламу семян яблок. Вместо этого вы найдете маленькие саженцы, готовые к посадке. О том, можно ли вырастить яблони из семян дома, пишет Southern Living.

Можно ли вырастить яблоню из семян?

Да, теоретически можно вырастить яблоню из семян. Плоды, которые вы покупаете на фермерском рынке или в продуктовом магазине, имеют семена, и если их посадить, они могут прорасти. Но настоящий ответ немного сложнее.

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Большинство деревьев яблонь, из которых мы получаем съедобные, вкусные плоды, не выращивают из семян. Их прививают из других яблонь, целенаправленно отобранных для создания гибрида.

Если вы посадите яблоню из семян, то нет никакой уверенности в том, что плоды будут такими же по вкусу, как оригинальное яблоко. Более того, вы даже не будете знать, какие плоды вы получите, когда дерево наконец заплодоносит. А примерно десять лет.

Как сохранить яблочные семена

Чтобы сохранить яблочные семена, начните со спелого яблока:

Хотя вы обычно выбрасываете сердцевину и семена, когда едите яблоко, на этот раз соберите семена, чтобы сохранить. Будьте осторожны, чтобы не прорезать сердцевину. Старайтесь получить как можно больше целых, неповрежденных семян. Затем очистите его, удалив остатки яблока.

Выложите семена для просушки. Это может длиться от трех до четырех недель.

Когда семена высохнут, то их снова следует увлажнить. Возьмите два влажных бумажных полотенца и положите между ними семена. Поместите полотенца и семена в герметичную емкость, а затем поставьте эту емкость в холодильник на месяц. Это будет способствовать прорастанию семян.

Как посадить семена яблок

Если все пойдет по плану, когда вы снова проверите свои семена, вы увидите, что они спокойно прорастали в холодильнике. Убедившись, что у семян появились ростки, надо перенести их в место, где они смогут безопасно расти, пока не наступит время посадить их в вашем новом домашнем саду.

Наполните небольшой горшок почвенной смесью для комнатных растений, опустите туда семена и засыпьте их землей. Почва должна оставаться слегка влажной, чтобы ростки продолжали расти. Со временем из земли должны появиться новые листочки. В этот момент саженцы могут жить на теплом солнечном окне, где они будут расти дальше:

"Если у вас есть рассада, которая достигает нескольких дюймов (1 дюйм = 2,54 см - УНИАН) в высоту, пора высаживать ее в грунт. В идеале вы должны пересадить их весной, примерно в марте или апреле. Найдите солнечное место и посадите их подальше от других деревьев, давая им достаточно места для дальнейшего роста".

Хитрость при посадке вкусных яблонь из семян

Яблони лучше растут, а плоды вкуснее, когда рядом есть несколько деревьев для перекрестного опыления. Стоит посадить по крайней мере два саженца яблони на расстоянии 8-15 футов (1 фут = 30,48 см) друг от друга.

"Когда каждое дерево растет, они перекрестно опыляются, в конце концов создавая более вкусное яблоко. Возможно, это не то яблоко, которое вы купили в продуктовом магазине, но вы можете гордиться тем, что вы посадили и собрали его сами. Только не ждите, что это будет быстрый процесс. Посадка яблони из семян может занять до десяти лет от появления первого ростка до момента, когда у вас в руке будет вкусное красное яблоко", - резюмируют авторы.

"Яблочные" советы

Ранее УНИАН писал, как хранить яблоки свежими месяцами. Важно правильно выбрать фрукты для хранения, поскольку в этом заключается значительная доля успеха.

В частности, храните целые и неповрежденные яблоки в прохладном сухом месте. Для этого подойдет кладовая или подвал. Важно правильно отобрать яблоки на хранение - у них не должно быть порезов, повреждений от насекомых или "синяков". Лучше, чтобы стебель был целым.

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