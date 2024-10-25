Важно правильно выбрать фрукты для хранения, поскольку в этом заключается значительная доля успеха.

Яблоки - это очень популярный фрукт, который ценят за хрустящую текстуру, сочность и сладкий вкус. Однако в случае неправильного хранения, они быстро становятся мягкими и неаппетитными.

Эксперт по хранению пищевых продуктов Пол Джексон рассказал Ехргеѕѕ раскрыл метод, который позволяет сохранять яблоки хрустящими и вкусными в течение месяцев без консервирования или обезвоживания.

В частности, храните целые и неповрежденные яблоки в прохладном сухом месте. Для этого подойдет кладовая или подвал. Важно правильно отобрать яблоки на хранение - у них не должно быть порезов, повреждений от насекомых или "синяков". Лучше, чтобы стебель был целым, это также продлит сроки.

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Идеально подойдут свежесобранные яблоки из фруктового сада, поскольку купленные в магазине сорта могли быть обработаны химикатами, которые могут повлиять на их созревание.

Малоизвестный факт заключается в том, что яблоки нужно хранить как можно дальше от картофеля, поскольку эти овощи выделяют этилен. Этот газ ускоряет процесс созревания яблок и приводит к более быстрой порче, в результате чего фрукты быстро начнут гнить.

В то же время прохладная среда способствует замедлению естественного созревания и старения яблок. Для дополнительной защиты можно завернуть каждое яблоко отдельно в газету. Этот простой прием предотвращает влияние одного гнилого яблока на другие, поскольку газета поглощает любой этиленовый газ.

Это также не даст плесени бесконтрольно распространяться по ящику, изолируя испорченные фрукты от хороших.

"Помните, что этот способ хранения лучше всего подходит для свежесобранных яблок, а не для тех, что хранились некоторое время. Купленные в магазине яблоки уже могли быть обработаны химикатами или подвергнуты условиям, которые влияют на их созревание, поэтому использование свежих яблок из сада или фермерского рынка даст лучшие результаты", - подытожил Джексон.

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