Зависть может быть скрыта под фасадом дружелюбия или безразличия, и ее не всегда легко обнаружить.

Все мы так или иначе испытываем чувство зависти, даже если ми понимаем, что это не самая позитивная эмоция. В какой-то степени это заложено в нас, чтобы мотивировать к действию всякий раз, когда мы чувствуем себя в опасности или когда нас опережают.

Но зависть может быть тайной, скрытой под фасадом дружелюбия или безразличия, и ее не всегда легко обнаружить. HackSpirit раскрыл 10 показательных признаков, по которым можно понять, что кто-то вам завидует.

1) Ваши заслуги отказываются признавать, когда это необходимо.

Такие люди намеренно скупятся на комплименты, потому что они завидуют, поэтому предпочитают не обращать внимания на ваши положительные качества и успехи. Втайне им не нравится, что у вас все хорошо.

Видео дня

2) Им нравится сообщать плохие новости.

Когда кажется, что кто-то питается вашей душевной болью, это потому, что ему нравится видеть, как у других людей что-то идет не так. Таким образом проблемы других заставляют их лучше относиться к себе и своей жизни.

3) Когда вам предоставляется удачная возможность, все, что они делают, это указывают на потенциальные ловушки и проблемы.

Втайне они не хотят, чтобы вы становились лучше. Они завидуют вашим шансам, которых нет у них. Вместо того, чтобы праздновать вместе с вами, они преуменьшают значение ваших хороших новостей.

4) Они действуют за вашей спиной, чтобы превзойти вас.

Есть люди, которые откажутся от своей морали, чтобы пойти и заполучить то, что есть у вас. Будь то ваша работа или ваш парень/девушка — для них нет ничего запретного.

5) Они считают вашу тяжелую работу удачей.

Это признак того, что они завидуют. Они не хотят признавать, что вы заслуживаете того, чтобы на вашем пути были хорошие вещи. Они предпочитают утверждать, что это просто глупая удача.

6) Они превращают все в соревнование

Люди, которые тайно завидуют, часто занимаются постоянным сравнением. Они пытаются затмить вас в разговорах. Это потому, что они сравнивают свою ценность с вашей и возмущаются, если считают, что не оправдывают ожиданий.

7) Они оставляют вас в стороне

Если кто-то скрывает информацию об определенных собраниях или не приглашает вас на какие-либо мероприятия, возможно, он пытается изолировать вас. Возможно, они не хотят делиться и боятся, что вы отнимете у них всеобщее внимание.

8) Они слишком критичны

Принижая ваши достижения и пытаясь подорвать уверенность в себе, они пытаются сохранить чувство превосходства.

9) Они проявляют пассивно-агрессивное отношение к вам.

Это может включать в себя такие вещи, как неприятные комплименты, тонкие оскорбления, саркастические замечания, шутки за ваш счет. Такое коварное поведение позволяет им косвенно выражать свою зависть, сохраняя при этом правдоподобное отрицание.

10) Они обсуждают вас за спиной

В исследованиях, изучавших мотивацию людей к сплетням, утверждается, что главными движущими силами этого явления обычно были чувства бессилия, зависти и обиды.

В то же время постарайтесь не принимать это на свой счет и не позволяйте себе втягиваться в эти игры. Признайте, что в глубине души завистники воюют сами с собой, а не с вами.

Раньше психхологи порекомендовани лесколько мощных стратегий поведения, которые помогут вам защититься от манипуляций.

Вас также могут заинтересовать новости: