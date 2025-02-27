Некоторые консервативные родители недовольны расширением гендерных границ, поэтому выбирают более жесткие имена для детей.

Некоторые родители при выборе имени для ребенка вдохновляются историей семьи, географией или даже любимыми продуктами и брендами. Другие обращаются к литературе, музыке и поп-культуре.

"Существует небольшая, но заметная тенденция, когда родители выбирают для своих сыновей имена, вдохновляясь оружием", - сказала Софи Кихм, главный редактор сайта Nameberry, в интервью HuffPost. "Многие из этих имен впервые появились в хит-парадах детских имен в 2000-х годах, включая Вессон, Калибр, Шуттер и Триггер".

В последние годы родители выбирают такие имена, как Блейд и Кенон, а также имена, связанные с брендами Ремингтон, Кольт, Ругер и Винчестер. Арсон, Каттер и Даггер - имена, в которых также прослеживается склонность к агрессии, согласно последним данным Управления социального обеспечения.

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"Большинство из этих имен достигли пика использования относительно недавно - Вессон в 2021 году, когда его использовали 306 раз, Калибр в 2018 году - 24 случая использования, Mейс в 2022 году 64 случая использования, Даггер в 2022 году 13 случаев использования", - отметил Кихм.

Эбби Сэндел, создательница блога о детских именах Appellation Mountain, считает, что эта тенденция будет развиваться с течением времени.

"Имя Арчер когда-то обозначало солдата, сражавшегося с луком, но в 2025 году оно звучит по-простецки и изысканно. Аналогично, Барретт - изысканная фамилия, которая также связана с производителем огнестрельного оружия", - отметила Сэндел.

По мнению экспертов, этот тренд на детские имена обусловлен различными факторами.

"Есть определенная группа родителей, которые считают, что имена, вдохновленные оружием, несут в себе дух ренегатства, и это становится все более популярной темой среди современных модных детских имен", - отметил Кихм. "Маверик занимает лидирующие позиции, а такие имена в ковбойском стиле, как Даттон, Стетсон и Бун, поднимаются вверх по чартам".

Еще одно потенциальное влияние заключается в том, что многие имена, связанные с оружием, похожи на фамилии - или фактически являются ими.

"Фамилии как имена - это стильная категория, причем английские фамилии чаще всего используются в качестве имен", - объясняет Кихм.

Популярные фамилии в качестве имен - Картер, Паркер и Хантер. Для некоторых родителей привлекательность таких имен может быть связана с консервативными ценностями.

Основательница сайта BabyNames.com Дженнифер Мосс считает, что некоторые родители выбирают для своих сыновей имена, связанные с оружием, потому что чувствуют "угрозу" в связи с недавними культурными сдвигами в сторону более широкого принятия гендерной идентичности и самовыражения за пределами традиционной гендерной бинарности.

Ранее УНИАН писал, что названы самые необычные имена для детей по версии Reddit.

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