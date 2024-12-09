Редкие имена для детей / фото ua.depositphotos.com

В мире существует неисчислимое множество имен, но родители продолжают черпать вдохновение из разных сфер жизни, чтобы придумать для своего чада уникальное имя.

Как пишет parents.com, недавно на Reddit спрашивали о самых странных именах для детей, с которыми люди сталкивались в реальной жизни. 

Например, некоторых детей называют именами, связаными с едой:

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  • Pepper (Перец);
  • Ginger (Имбирь);
  • Sprout (Росток):
  • Lemon (Лимон).

Странные имена для братьев и сестер

Многие родители предпочитают называть всех своих детей именами, начинающимися на одну и ту же букву. Но есть и другой подход:

  • Samurai и Rainbow (Самурай и Радуга);
  • Corvette и Chevette (Корвет и Шеветт);
  • Rebel и Riot (Бунтарь и Бунт);
  • Cash и Diezel (Наличка и Дизель).

Также есть редки е имена, связанные с природой:

  • Reef (Риф);
  • Clover (Клевер);
  • Canyon (Каньон);
  • Cloud (Облако);
  • Wavy (Волнистый).

Почетные упоминания

Помимо безумных названий, связанных с природой, и забавных названий еды, стоит обратить внимание и на эти имена:

  • Pixel и Pixie (Пиксаль и Пикси);
  • Younique (Уникальный);
  • Bandit (Бандит);
  • Glisten (Блеск);
  • Finesse (Изящество);
  • Chernobyl (Чернобыль);
  • Ya'Majesty (Ваше Величество).

Напомним, ранее УНИАН назвал 20 редких женских имен, которые принесут большое счастье

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