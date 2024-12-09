Родители черпают вдохновение в самых необычных сферах жизни, придумывая для детей необычные имена.

В мире существует неисчислимое множество имен, но родители продолжают черпать вдохновение из разных сфер жизни, чтобы придумать для своего чада уникальное имя.

Как пишет parents.com, недавно на Reddit спрашивали о самых странных именах для детей, с которыми люди сталкивались в реальной жизни.

Например, некоторых детей называют именами, связаными с едой:

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Pepper (Перец);

Ginger (Имбирь);

Sprout (Росток):

Lemon (Лимон).

Странные имена для братьев и сестер

Многие родители предпочитают называть всех своих детей именами, начинающимися на одну и ту же букву. Но есть и другой подход:

Samurai и Rainbow (Самурай и Радуга);

Corvette и Chevette (Корвет и Шеветт);

Rebel и Riot (Бунтарь и Бунт);

Cash и Diezel (Наличка и Дизель).

Также есть редки е имена, связанные с природой:

Reef (Риф);

Clover (Клевер);

Canyon (Каньон);

Cloud (Облако);

Wavy (Волнистый).

Почетные упоминания

Помимо безумных названий, связанных с природой, и забавных названий еды, стоит обратить внимание и на эти имена:

Pixel и Pixie (Пиксаль и Пикси);

Younique (Уникальный);

Bandit (Бандит);

Glisten (Блеск);

Finesse (Изящество);

Chernobyl (Чернобыль);

Ya'Majesty (Ваше Величество).

Напомним, ранее УНИАН назвал 20 редких женских имен, которые принесут большое счастье

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