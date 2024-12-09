В мире существует неисчислимое множество имен, но родители продолжают черпать вдохновение из разных сфер жизни, чтобы придумать для своего чада уникальное имя.
Как пишет parents.com, недавно на Reddit спрашивали о самых странных именах для детей, с которыми люди сталкивались в реальной жизни.
Например, некоторых детей называют именами, связаными с едой:
- Pepper (Перец);
- Ginger (Имбирь);
- Sprout (Росток):
- Lemon (Лимон).
Странные имена для братьев и сестер
Многие родители предпочитают называть всех своих детей именами, начинающимися на одну и ту же букву. Но есть и другой подход:
- Samurai и Rainbow (Самурай и Радуга);
- Corvette и Chevette (Корвет и Шеветт);
- Rebel и Riot (Бунтарь и Бунт);
- Cash и Diezel (Наличка и Дизель).
Также есть редки е имена, связанные с природой:
- Reef (Риф);
- Clover (Клевер);
- Canyon (Каньон);
- Cloud (Облако);
- Wavy (Волнистый).
Почетные упоминания
Помимо безумных названий, связанных с природой, и забавных названий еды, стоит обратить внимание и на эти имена:
- Pixel и Pixie (Пиксаль и Пикси);
- Younique (Уникальный);
- Bandit (Бандит);
- Glisten (Блеск);
- Finesse (Изящество);
- Chernobyl (Чернобыль);
- Ya'Majesty (Ваше Величество).
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