Эксперты выяснили, что ряд различных событий в мире будут влиять на выбор имени для ребенка в следующем году.

До 2025 года осталось всего ничего, и эксперты с нетерпением ждут, что новый год принесет в мир детских имен. В новом отчете BabyCenter определены тенденции, которые будут влиять на выбор имен в 2025 году.

"Прогноз тенденций на 2025 год говорит нам несколько вещей о будущем детских имен. Во-первых, родители очень хотят быть игривыми с именами своих дочерей. Во-вторых, имена стали менее распространенными, чем когда-либо прежде: если раньше было три Сары, то теперь есть Оливия, Эмма и Луна. Традиционные имена уходят в прошлое, поскольку родители выбирают из более широкого спектра имен", - рассказала Ребекка Уолберг, специалист по тенденциям в области детских имен в BabyCenter.

Олимпийские игры в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 года поставили во главу стола все французское, в том числе, детские имена. Популярность вернулась к таким франкофильским именам, как Рафаэль, Элоди, Реми, Луиза, Арлетт, Бо, Джоли и Луи.

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Поп-хиты

В этом году многие поп-исполнительницы добились стремительного взлета благодаря таким хитам, как "Espresso" Сабрины Карпентер, "Apple" Charli XCX и "Birds of a Feather" Billie Eilish. Одновременно с этим популярными стали такие имена, как Эппл, Сабрина, Шарли и Билли.

Имена на букву Э для мальчиков

Буква Э пользуется популярностью у родителей сыновей. Значительно растет популярность таких имен, как Эмрис, Эмир, Энрике, Эдгар, Элизео и Элиэль, а Элайджа и Эзра удерживают позиции в топ-10, Эстон и Эверетт вернулись в топ-100.

Женский баскетбол

В этом году WNBA и женский турнир NCAA собрали рекордное количество зрителей, и эта шумиха, похоже, отразилась и на выборе имен для детей. Имена баскетболисток Кейтлин Кларк, Камиллы Кардосо и А'джа Уилсон становятся все более популярными.

Космические события

Солнечное затмение накладывает свой отпечаток на имя ребенка, увеличивая популярность таких имен, как Сол и Эклипс. Также стоит обратить внимание на такие именна, как Луна, Аврора, Нова и Орион.

Вражда Кендрика и Дрейка

Вражда между рэперами Кендриком Ламаром и Дрейком разгорелась в этом году, и, похоже, в мире детских имен уже есть явный победитель. В то время как имя Кендрик набирает популярность, имя Дрейк падает вниз по списку.

Имена, заканчивающиеся на -лин и -ли, для девочек

Мы привыкли видеть такие имена, как Эвелин, Бруклин и Мэдлин, но окончание -лин встречается и в менее знакомых именах, которые поднимаются вверх по спискам популярности. Авалинн, Лейклин и Мейлин впервые вошли в список 1000 лучших имен по версии BabyCenter, а также современные варианты имен с окончанием -ли, такие как Адали и Розали.

Победители Суперкубка

Суперкубок LVIII стал самой просматриваемой программой в истории американского телевидения, так что неудивительно, что имена некоторых победителей получили в результате такой популярности. Стали популярны имена Трэвис и Исайя после победы команды Kansas City Chiefs. В то же время имена игроков San Francisco 49ers, как Брок, Кристиан и Трент, идут в обратном направлении.

Энергия главного героя

Эксперты BabyCenter отмечают, что в последнее время наблюдается рост популярности имен главных экранных персонажей, таких как Райли, Рипли, Дебора и Вэнс, а также Кармен для мальчиков.

Ранее УНИАН назвал самые популярные имена для детей в 2025 году.

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