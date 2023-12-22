В списке есть Офелия и Элоди.

Эксперты по именам детей рассказали, какие имена для детей более популярными в 2024 году, пишет HuffPost.

Как назвать ребенка - топ-10 популярных имен 2024

Клео (эксперт по именам Софи Ким рассказала, что многие ассоциируют Клео с Клеопатрой, и это придает имени сильный, героический и явно феминистский оттенок);

Беар (эксперт Эбби Сэндел отметила, что это имя завоевала популярность в начале 2000-х годов, и теперь оно станет фаворитом мейнстрима);

Видео дня

Офелия (эксперт Дженнифер Мосс акцентировала, что популярность этого имени стремительно растет: Оливия уже некоторое время находится в топ-10, и люди смотрят на Офелию как на не столь распространенную замену Оливии);

Родос (консультант по именам для детей Шерри Сюзанна назвала это имя "нетрадиционным в относительно традиционной упаковке");

Элоди (консультант по имени Лилия Э. Корриган твердо верит, что данное имя готово покорить сердца в 2024 году, "воплощая идеальное сочетание элегантности и силы");

Ренцо (по словам экспертов, Ренцо - это "имя, в котором есть все");

Энола (это интригующее имя впервые стало популярным в 2021 году, после выхода на Netflix первого фильма "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун в главной роли);

Аполлон (специалисты уверены, что это имя станет одним из самых популярных детских имен для мальчиков в следующем году);

Роми (это имя - хорошая альтернатива топониму Рим, и оно сочетает в себе тенденции со звуком "о" и окончанием "и", которые в последнее время нравятся многим родителям);

Ашер (эксперты прогнозируют, что в 2024 году имя войдет в десятку лучших).

Ранее УНИАН писал, что в моду вернулись интересные имена для мальчика.

Вас также могут заинтересовать новости: