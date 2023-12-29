Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, отмечают эксперты.

Эксперты предполагают, что идеальное имя для ребенка на 2024 год должно быть одновременно современным и "лично значимым", пишет Mirror.

"Сегодняшние родители зациклены на том, чтобы отправлять "правильные сообщения" с именами, которые они выбирают. Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет личное значение и определяет личность", - отметила создатель Nameberry Памела Редмонд.

Консультант по именам Стеф Коффилд предсказал, что многие будущие родители будут выбирать "фамилии в качестве имени" и что популярность гендерно-нейтральных имен будет продолжать расти.

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Эксперт по именам для детей, блогер SJ Strum рассказал, какие имена мальчиков будут самыми популярными в 2024 году, в том числе:

Отто

Энцо

Рубен

Руперт

Отис

Ронни

Джуд

Лукас

Отмечается, что имя Отто занимает первое место среди имен, которые появятся в следующем году. Оно имеет немецкое происхождение и означает "богатство". И это имя связано с Римской империей, считается, что его носил ее основатель.

Ранее УНИАН писал, какие детские имена будут самыми популярными в 2024 году.

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