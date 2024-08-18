В частности для этого способа нарезки понадобится овощечистка.

Французский шеф-повар поделился способом, как идеально нарезать лук. По его словам, вам для этого даже не понадобится нож, пишет Mirror.

Кулинар поделился в соцсети TikTok хитрым приемом. Его способ нарезки лука создает "идеальные" тонкие ломтики лука без необходимости вмешательства ножа. Вместо этого он делится, как можно использовать вилку и овощечистку, чтобы тщательно нарезать лук вдоль и поперек.

Шеф-повар начинает с того, что втыкает вилку в нижнюю часть луковицы. Таким образом овощ остается в устойчивом положении, пока он нарезает его. Чтобы держать лук стабильным, он кладет руку на ручку вилки, вдавливая ее в доску для нарезки.

С помощью овощечистки шеф двигает ею вперед-назад, чтобы нарезать тонкие ломтики.

"Просто двигай вперед-назад", - замечает он, демонстрируя процесс.

В конечном итоге получились ломтики лука, которые идеально подходят для сочного бургера или пиццы. Сейчас такой способ собрал 5 миллионов "лайков" от зрителей. Один из пользователей соцсети Хосе отметил: "Чувак, ты только что изменил мою жизнь".

В свою очередь французский шеф-повар подчеркнул, что такой способ подходит не только для нарезки лука. В другом видео он поделился тем, как нарезать капусту для идеального капустного салата. В этом случае, в отличие от луковой нарезки, вам не нужно использовать вилку. Вместо этого просто разрежьте капусту пополам и положите плоской стороной вниз на разделочную доску.

Другие полезные советы на кухне

Ранее шеф-повар-мишленовец Поппи О'Тул рассказала, какие приправы нужны, чтобы приготовить идеальную жареную картошку. По ее словам, есть шесть ингредиентов, которые подходят для приготовления картофеля.

"Начните с основ. Картофель любит соль - она хорошо с ней сочетается, и она подчеркивает естественный картофельный вкус, что вызывает привыкание", - рекомендует эксперт.

Также журналистка рассказала о действенном способе, благодаря которому можно раскатать тесто, если у вас нет скалки. Она вспомнила о своей бабушке, которая не употребляла алкоголь, однако всегда хранила бутылку вина в морозильной камере.

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