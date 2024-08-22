Эта хитрость сделает ваши блюда гораздо вкуснее - просто пожарьте рис перед приготовлением.

Рис - популярный гарнир к мясу, рыбе и овощам. Мало кто знает, что его можно сделать ещё вкуснее, если применить одну хитрость. Узнайте, для чего жарят рис перед приготовлением и как это влияет на вкус блюда.

Почему жарят рис перед варкой

Рис жарят перед варкой для того, чтобы он был рассыпчатым. В процессе обжаривания крупинки становятся ароматными и хорошо отделяются друг от друга. После варки такой рис не будет слипаться, что очень важно в приготовлении плова.

Это значит, что не стоит обжаривать крупу для каши, роллов и других блюд, где нужен плотный и липкий рис. Также не надо жарить круглозерные сорта - они не станут рассыпчатыми.

Видео дня

Как обжарить рис для плова

Перед тем, как жарить рис, не забудьте несколько раз промыть его. Затем откиньте на дуршлаг и слейте всю воду. Разогрейте сковородку с несколькими ложками масла и выложите крупу одним слоем. Обжаривайте несколько минут, регулярно помешивая. Зерна должны стать сухими и прозрачными.

После этого залейте рис кипятком или переложите в кастрюлю с кипящей водой. Варите до готовности (15-20 минут) и подавайте к столу. Чтобы каша была вкусной, посолите её в самом начале варки.

Помните, что нет универсальной инструкции о том, как правильно жарить сырой рис. По вашему желанию крупу можно обжарить без масла, или с добавлением овощной зажарки.

Вас также могут заинтересовать новости: