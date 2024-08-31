Это блюдо готовить довольно просто, но и испортить его можно очень быстро.

Картофельное пюре - одно из самых распространенных и любимых блюд в украинской кухне. Способов, как сделать пюре, довольно много. Кто-то кладет масло, кто-то добавляет молоко или сливки. Но рецепт пюре не всегда содержит эти ингредиенты. УНИАН расскажет, как варить пюре, чтобы оно всегда получалось пышным и непревзойденным по вкусу.

Как готовить пюре - важные нюансы

Это блюдо готовить довольно просто, но и испортить его можно очень быстро. Ключевым моментом здесь является правильный выбор картофеля - отдавайте предпочтение сортам с высоким содержанием крахмала. Это может быть круглый картофель с коричневой шкуркой и светлой мякотью.

Не менее важный нюанс - время. Сколько варить картошку для пюре, зависит от сорта. Но в среднем это 15-20 минут с момента закипания. Ориентируйтесь на прокол - если вилка "разваливает" кусочек картофеля, можете выключать плиту.

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Помимо этого, очень важно нарезать картофель примерно одинаковыми кусочками. Так они сварятся за одно время, ведь если картошку переварить - она станет водянистой и потеряет свои вкусовые качества.

Готовим идеальное картофельное пюре - что добавить, а без чего можно обойтись

Многие привыкли добавлять в толченый картофель молочную продукцию (к примеру, молоко или сливки). Но что можно добавить в картофельное пюре вместо молока, если его вдруг нет под рукой? Отлично подойдет жидкость, в которой варилась картошка. Чтобы блюдо получилось идеальным по консистенции, вливать ее нужно небольшими порциями. Так вы сможете контролировать густоту толченого картофеля.

Не менее популярный вопрос среди начинающих кулинаров - нужно ли добавлять в картофельное пюре яйцо. Этот шаг не является критическим, поэтому без яйца можно обойтись. Его добавляют по нескольким причинам:

Улучшение текстуры. Яичный желток придает блюду более гладкую и шелковистую текстуру, а также делает вкус ярче. А белок связываем между собой все ингредиенты.

Яичный желток придает блюду более гладкую и шелковистую текстуру, а также делает вкус ярче. А белок связываем между собой все ингредиенты. Цвет . Благодаря добавлению яйца хозяйки придают картошке приятный кремовый оттенок иприятный блеск. Так она выглядит еще аппетитнее.

Теперь поговорим о сливочном масле. Его добавление так же не является обязательным, ведь есть масса вариантов, чем можно заменить этот продукт. Рассказываем, что можно добавить в картофельное пюре вместо сливочного масла.

Отлично подойдет растительно масло (лучше всего - оливковое). Небольшое количество влейте в картошку в конце приготовления, чтобы обогатить вкус блюда.

Помимо этого, можете заменить сливочное масло на кокосовое. Оно придаст блюду сладковатый вкус и нежный кокосовый аромат, так что смело экспериментируйте.

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