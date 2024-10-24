Отмечается, что некоторым людям нельзя употреблять напитки с кофеином.

Когда кровь течет по артериям с ненормально высоким давлением, может развиться гипертония. Если кровяное давление остается повышенным в течение длительного времени, то это может повысить риск сердечного приступа, хронической болезни почек, инсульта и других заболеваний.

Издание Health выяснило, как кофе влияет на давление.

Кофеин, содержащийся в кофе и некоторых сортах чая, может вызывать временное повышение артериального давления, особенно у людей, которые не часто его употребляют. При этом некоторые исследования показывают, что умеренное (1-3 чашки в день) и регулярное употребление кофе не оказывает негативного влияния на артериальное давление.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует употреблять не более 400 мг кофеина в день, что эквивалентно примерно 4-5 чашкам кофе. Это количество не связано с опасными или негативными последствиями для здоровья.

Потребление большего количества, чем рекомендовано, может повысить риск побочных эффектов. Люди, которые не употребляют кофеин регулярно, также чаще сталкиваются с побочными эффектами при его употреблении.

Потенциальные риски и побочные эффекты:

учащенное сердцебиение;

беспокойство;

бессонница;

тошнота;

рвота;

тремор;

учащенное мочеиспускание;

беспокойство.

Кому следует избегать кофеина

Хотя большинство людей могут без опаски употреблять кофеин, некоторым следует ограничить его употребление или вовсе отказаться от него.

Беременным женщинам необходимо ограничить потребление кофеина, так как он может проникать через плаценту к плоду. Во время беременности рекомендуется ограничить потребление кофеина до 200 мг в день, что составляет около 1-2 небольших чашек кофе в день.

Кроме того, некоторые люди более чувствительны к воздействию кофеина и чаще испытывают такие побочные эффекты, как нервозность, дрожь и головные боли. Таким людям следует избегать кофеиносодержащих напитков или пить их в меньших количествах.

Также от кофеина следует отказаться людям с аритмией, язвой желудка или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, людям с гипертонией, а также тем, кто принимает определенные лекарства или добавки, в том числе лекарства от астмы, некоторые виды антибиотиков и сердечные препараты.

Конечно же, тогда возникает вопрос: "Какой кофе можно пить при высоком давлении?". Ученые рекомендуют употреблять черный кофе без добавления сахара или молока.

Ранее УНИАН писал, почему нужно пить кофе каждый день.

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