Врач рассказал, как всего три простых привычки в питании помогут справиться с повышенный давлением и держать его в норме.

Гипертония повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно взять ее под контроль как можно быстрее.

Многим может помочь в этом разумный выбор продуктов. Будьте уверены, что не каждая стратегия быстрого снижения кровяного давления требует серьезных изменений в повседневной жизни или использования лекарств. В интервью Health Digest доктор Крис Мор, консультант по фитнесу и питанию в Fortune Recommends Health, поделился тремя простыми приемами для поддержания кровяного давления.

При борьбе с гипертонией в первую очередь нужно обратиться к специям и приправам. Почему? Чем больше вкуса вы добавляете в еду с помощью бессолевых специй, тем меньше натрия вам будет нужно, чтобы сделать блюда вкуснее. Как объяснил Мор, сокращение потребления соли имеет решающее значение для поддержания здорового уровня артериального давления. Он посоветовал обратить внимание на чеснок, розмарин и тимьян.

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В опубликованном в JAMA в 2023 году исследовании участники среднего и старшего возраста, которые придерживались диет с низким содержанием натрия, отметили снижение уровня артериального давления. Это происходило независимо от того, была ли у них гипертония.

Метаанализ 2021 года от Circulation показал аналогичные положительные результаты о связи между низким потреблением соли и пониженным артериальным давлением, независимо от того, было ли у испытуемых повышенное артериальное давление.

"Выбирайте цельные зерна, такие как коричневый рис и цельнозерновой хлеб, вместо белого риса и белого хлеба. Цельные зерна содержат больше клетчатки и питательных веществ, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. Клетчатка - это как секретное оружие для здоровья сердца и артериального давления, среди других положительных результатов для здоровья", - посоветовал специалист.

"Постарайтесь заполнить половину своей тарелки фруктами и овощами при каждом приеме пищи. Они богаты калием, который играет роль в контроле артериального давления, а также содержат клетчатку и антиоксиданты", - отметил Мор.

В журнале Hypertension за 2023 год авторы утверждают, что калий должен чаще использоваться медицинскими экспертами, чтобы помочь пациентам регулировать артериальное давление.

WebMD навел список продуктов, в которых содержится много калия: бананы, дыни, брокколи, грибы, картофель и зелень.

Другие новости о гипертонии

Гипертоники могут контролировать кровяное давление, посредством того, что они едят и пьют. В частности, результаты нового исследования указывают на то, что употребление стакана яблочного или апельсинового сока поможет гипертоникам держать кровяное давление под контролем. Причина, по которой сок может положительно влиять на гипертонию, заключается в содержании в нем витаминов и флавоноидов, которые оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему и могут уменьшить воспаление.

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