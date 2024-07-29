Также Айрис Дэвис помогает другим достичь спортивных достижений.

80-летняя Айрис Дэвис имеет резюме, которое впечатляет. Она получила много наград в сфере фитнеса, среди которых и титул "Самый здоровый пожилой человек в США", пишет Parade.

"Дэвис является профессиональным бодибилдером Международной федерации фитнеса и бодибилдинга - спортом она не занималась до 50 лет - и сейчас является одной из старейших женщин-бодибилдеров в мире, которые активно занимаются спортом. Она даже стала персональным тренером, помогая другим трансформировать свое тело в любом возрасте", - рассказывают в материале.

Дэвис решила заниматься фитнесом не ради внимания или даже не для того, чтобы изменить свой внешний вид. Сначала она начала заниматься спортом, чтобы справиться с депрессией. Когда ей было 18 лет, ее маленький сын умер от пневмонии. Когда ей исполнилось 22, то умер ее муж.

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"Ирландия в начале 60-х не была лучшим местом для жизни. Я не имела никаких перспектив, никаких амбиций, была одинокой и очень подавленной. Я начала ходить, чтобы спасти свою жизнь. Я понятия не имела, что стану бодибилдером. Все, что я знаю, это то, что физические упражнения были единственным способом справиться с травмой", - отметила женщина.

Сейчас Дэвис до сих пор участвует в соревнованиях по бодибилдингу. Она поделилась, как ей удается находиться в такой форме и назвала свои любимые упражнения во время тренировок.

Многие считают, что все бодибилдеры поднимают большой вес в тренажерном зале, однако Дэвис считает, что лучше делать много повторений с легким весом, а не меньше повторений с более тяжелым.

Далее приведены ее любимые движения для тренировок, которые она выполняет ежедневно.

Скручивания на бицепс

1. Держите гантель ладонью вверх (Дэвис использует гантели весом 2 килограмма, однако можно использовать те, которые кажутся вам тяжелыми, но посильными).

2. Согните руку в локте, чтобы поднять гантель вверх. Затем опустите ее обратно в исходное положение.

3. Дэвис делает три подхода по 50 повторений, но рекомендует начинающим начинать с гораздо меньшего количества, к примеру, с одного подхода по 10.

Жим на плечи одной рукой

1. Возьмите по гантели в каждую руку. Поднимите руки с каждой стороны головы, согнув локти на 90 градусов (позиция "ворота").

2. Медленно поднимайте вес вверх, пока руки не вытянутся прямо. Медленно вернитесь в исходное положение.

3. Дэвис делает шесть подходов по 20 раз, но рекомендует начинающим начинать с одного подхода по 10 раз.

Молотковые скручивания трицепса

1. Держите по гантели в каждой руке. Гантели должны находиться вертикально. Согните руки в локтях под 90 градусов.

2. Вытяните локти и выпрямите руки, будто вы бьете молотком. Вернитесь в исходное положение.

3. Дэвис делает шесть подходов по 20, но советует начинающим начинать с одного подхода по 10.

Стоячий косой кранч со штангой

1. Для выполнения этого упражнения вам понадобится штанга с отягощением или веник. Встаньте, расставив ноги чуть шире, чем на ширине плеч, и слегка согнув колени. Возьмите штангу или веник и положите ее за шею, удерживая ее на месте, вытянув руки прямо с обеих сторон и положив ладони сверху.

2. Поверните туловище вправо, держа бедра направленными вперед. Вернитесь в исходное положение. Поверните туловище влево, держа бедра направленными вперед.

3. Дэвис делает от 200 до 300 скручиваний туловища, однако рекомендует начинающим начинать с 20-30.

Секреты похудения - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал о девушке, которая похудела почти на 50 килограммов. Она достигла своих целей благодаря сочетанию силовых упражнений с ходьбой под наклоном.

"Я начала ходить трусцой на беговой дорожке, а потом занялась тяжелой атлетикой, что сделало занятия в спортзале менее скучными. За последние полтора года мои тренировки сильно изменились, но я продолжала делать наклонную ходьбу, поскольку я никогда не была бегуном", - рассказала девушка.

Также стало известно о женщине, которая похудела на 80 килограммов, ведь боялась, что однажды может просто не проснуться из-за своего большого веса.

"Мое дыхание было чрезвычайно тяжелым, а подъем по лестнице приводил к тому, что я задыхалась, пока добегала до вершины. Я ложилась спать каждую ночь, боясь, что не проснусь из-за затрудненного дыхания, и мне приходилось спать, подпираясь подушками, чтобы попытаться контролировать это", - отметила она.

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