Ей получилось сбросить вес с помощью программы "Мир похудения".

Лиза Иден боялась ложиться спать, ведь весила более 150 килограммов. Из-за своего веса ей было трудно дышать, когда она ложилась, то боялась, что каждый день будет последним. Поэтому она решила изменить свою жизнь и начать худеть, пишет Express.

Она не только стеснялась своих размеров, но и боролась со многими проблемами со здоровьем, среди которых высокое кровяное давление и диабет 2 типа. Однако после строгого предупреждения врачей, которые дали ей всего три месяца на то, чтобы изменить свою жизнь, заставило ее к действиям.

Теперь женщина наслаждается жизнью, ведь потеряла почти половину своего веса с помощью программы "Мир Похудения". Чуть больше чем за два года она сбросила 82 килограмма.

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"Ее высокое кровяное давление нормализовалось, а диабет 2 типа находится в стадии ремиссии. В отличие от своего прежнего отвращения к физической активности, Лиза сейчас с удовольствием занимается спортом и даже участвует в Забеге ради жизни, организованном Британским центром исследования рака на этих выходных", - говорится в материале.

46-летняя Лиза рассказала, что врач поставил ей трехмесячный ультиматум: либо улучшить свое здоровье путем изменения образа жизни, либо столкнуться с перспективой лекарств.

"Я была на дне, как физически, так и морально. Я знала, что хочу и нуждаюсь в изменениях, но просто не знала как. Я везде ездила на машине и парковалась как можно ближе к магазинам, поскольку мои колени и бедра не выдерживали дальних прогулок. Мое дыхание было чрезвычайно тяжелым, а подъем по лестнице приводил к тому, что я задыхалась, пока добегала до вершины. Я ложилась спать каждую ночь, боясь, что не проснусь из-за затрудненного дыхания, и мне приходилось спать, подпираясь подушками, чтобы попытаться контролировать это", - подчеркнула женщина.

Однако в феврале 2022 года Лиза присоединилась к группе "Мир похудения Клифтона". По ее словам, сначала она не верила, что это поможет.

"Я попробовала "Мир похудения" несколько лет назад, но, оглядываясь назад, понимаю, что никогда не была вовлечена в игру. В этот раз мое мышление полностью изменилось, и я была готова полностью принять все, что мог предложить Мир Похудения, чтобы помочь мне на моем пути к похудению. Я волновалась перед тем, как впервые зайти в группу, поскольку я была застенчивой и стеснялась своего размера. Но я пересилила нервы, потому что знала, что должна сделать это для себя. Я очень рада, что сделала это - это лучшее решение, которое я когда-либо принимала для себя и своей семьи", - добавляет женщина.

Лиза придерживалась плана и с тех пор потеряла более половины своего веса, придерживаясь здорового питания. Она превратилась в подтянутую женщину, которая наслаждается физической активностью, включая аквааэробику и Clubbercise в местном центре досуга.

"Я прошла путь от борьбы за то, чтобы подняться по лестнице, до восхождения на Сноудон и наслаждаюсь каждой секундой. Я также готовлюсь к предстоящему забегу "Забег ради жизни", и если бы вы сказали мне три года назад, что я промчусь 5-километровую дистанцию, не задыхаясь, я бы рассмеялась вам в лицо: теперь я не могу дождаться!", - радостно ответила Лиза.

Другие истории похудения

Ранее УНИАН рассказал, что женщина в течение месяца ходила 20 тысяч шагов ежедневно, благодаря чему ее внешний вид стал другим.

"Я так шокирована. Не знаю, как вы, но я думаю, что 30 дней - это безумие для такого результата. Я потеряла около 4 килограммов за последние 30 дней. Но я также почти уверена, что благодаря такой длительной ходьбе набрала немного мышц", - отмечает она.

Также сообщалось, что мужчина похудел на 23 килограмма без спортзала и модной диеты. По словам мужчины, он начал с простых упражнений и постепенно увеличивая количество ежедневных шагов.

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