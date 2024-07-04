Неприязнь Баффета к ненужным долгам, в частности, к долгам по кредитным картам с исключительно высокими процентами, является краеугольным камнем его финансовой философии.

Один из самых успешных инвесторов и богатейших людей в мире Уоррен Баффет известен своей финансовой смекалкой и экономным стилем жизни. Несмотря на его огромное состояние, он бережливо относится к деньгам.

Привычки миллиардера экономить деньги предлагают ценные уроки для всех, кто стремится улучшить свое финансовое положение. New Trader U привел семь важных советов.

1. Жить скромно: Сила скромного дома

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Решение Уоррена Баффета жить в том же скромном доме, который он приобрел в 1958 году за 31 500 долларов, является свидетельством того, что можно жить не на широкую ногу, даже когда состояние растет. Этот выбор подчеркивает важный аспект построения богатства: дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, сколько вы сберегаете.

Опираясь на желание переехать в более роскошный дом, Баффет смог выделить больше своих ресурсов на инвестиции и возможности для построения богатства. Для обычного человека этот принцип можно применить, тщательно оценив его жилищные потребности и желания. Подумайте, более крупный дом или более престижный район необходимы для вашего счастья и благополучия.

Финансовые выгоды от выбора более скромного жилья значительны: более низкие ипотечные платежи, меньшие налоги на недвижимость и меньшие расходы на содержание. Эти сбережения можно перенаправить на погашение долгов, создание фонда на случай чрезвычайных ситуаций или инвестирование в будущее.

Более того, жизнь в скромном доме может помочь сдержать инфляцию образа жизни и тенденцию к увеличению расходов с ростом дохода. Поддерживая скромный уровень жизни, вы с меньшей вероятностью будете чувствовать давление, что приведет к более обдуманному расходованию средств в целом.

2. Жизнь без долгов: Как избежать ловушек кредитных карт

"Я видел много людей, которые потерпели неудачу из-за алкоголя и кредитного плеча. Кредитное плечо – это одолженные деньги. На самом деле вам не так уж много нужно в этом мире. Если вы умны, вы заработаете много денег, не беря в долг", – утверждает Уоррен Баффетт.

Неприязнь Баффета к ненужным долгам, в частности, к долгам по кредитным картам с исключительно высокими процентами, является краеугольным камнем его финансовой философии. Он редко берет кредиты и советует молодым людям "держаться подальше от кредитных карт".

Такой подход подчеркивает важность умения жить по средствам и избегать финансовых ловушек, связанных с легким кредитованием. Влияние долга по кредитной карте с высокими процентами на финансовое состояние невозможно переоценить.

Он может быстро выйти из-под контроля, когда проценты по кредиту будут поглощать значительную часть вашего дохода и ограничивать ваши возможности экономить или инвестировать. Чтобы избежать этой ловушки, подумайте об использовании наличных или дебетовых карт для ежедневных расходов.

Если вы вынуждены пользоваться кредитной картой, оплачивайте ее остаток полностью ежемесячно, чтобы избежать начисления процентов. Для тех, кто уже имеет дело с долгами по кредитной карте, важно разработать стратегический план погашения долга. Это может включать в себя метод долговой лавины (сначала погашение долга с самыми высокими процентами) или метод долгового снежного кома (сначала погашение наименьших остатков для психологического выигрыша).

Кроме того, рассмотрите альтернативы кредитным картам для совершения необходимых покупок, например, сбережения на значительные расходы заранее или использование личного займа с более низкой процентной ставкой для погашения неизбежных долгов.

3. Экономное застолье: Как хорошо питаться в рамках бюджета

Скромные пищевые привычки Баффета, который предпочитает простые блюда, а не экстравагантные застолья, демонстрируют, что сытная еда не обязательно должна иметь высокую цену.

Приготовление простых домашних блюд может привести к значительной экономии. Планируя питание, ходя по магазинам со списком продуктов и сосредотачиваясь на цельных, необработанных продуктах, вы можете значительно сократить свои расходы на еду, одновременно улучшив свой рацион. Воспользуйтесь сезонными продуктами, покупайте оптом, когда это имеет смысл, и научитесь готовить разнообразные, экономически выгодные блюда. Когда дело доходит до обедов вне дома, относитесь к ним как к редкому удовольствию, а не как к постоянной привычке.

4. Разумный шопинг: Избегайте платы за бренды

"Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете", – говорит Уоррен Баффет.

Подход Баффета к закупкам, основанный на ценности, а не на названии бренда, является мощной стратегией экономии денег. Он понимает, что многие брендовые продукты имеют "налог на бренд" – дополнительную стоимость, которая не обязательно соотносится с более высоким качеством.

Чтобы делать покупки с умом, начните с оценки реальной стоимости ваших покупок. Спросите себя, оправдана ли более высокая цена на брендовый товар более высоким качеством или характеристиками. Во многих случаях альтернативные товары-генерики или магазинные бренды предлагают сопоставимое качество за меньшую цену.

Выработайте привычку читать отзывы о товарах и сравнивать характеристики, а не полагаться только на репутацию бренда. Такой подход может привести к значительной экономии на всем – от продуктов до одежды и предметов домашнего обихода. Помните, что цель – получить лучшее соотношение цены и качества, а не накапливать символы статуса или платить за изысканную упаковку.

5. Детектив скидок: Искусство охоты на выгодные предложения

"Независимо от того, идет ли речь о носках или об акциях, я люблю покупать качественные товары со скидкой", – рассказывал как-то Уоррен Баффетт.

Несмотря на свое огромное состояние, он известен своей склонностью к поиску выгодных предложений и использованию купонов на скидки. Эта привычка подчеркивает важный принцип: небольшие сбережения со временем могут превратиться в значительные суммы. Вы можете увеличить свой бюджет без потери качества, если будете постоянно искать скидки и выгодные предложения.

Чтобы стать опытным охотником за скидками, начните с изучения цен перед покупкой, особенно на товары, которые стоят дорого. Используйте сайты для сравнения цен, подпишитесь на новостную рассылку от любимых магазинов и не стесняйтесь просить о скидках или купонах. Многие магазины предлагают сравнение цен, поэтому всегда проверяйте цены конкурентов.

Однако важно помнить, что сделка имеет смысл только для того, что вам действительно нужно. Избегайте соблазна купить что-то просто потому, что оно на распродаже. Настоящее искусство охоты за скидками заключается в том, чтобы находить скидки на вещи, которые вы бы и так приобрели, а не накапливать ненужные вещи.

6. Обновляйтесь с умом: Не гонитесь за самым новым и лучшим

Склонность Баффета избегать ненужных обновлений проявляется в том, что он много лет пользовался старым раскладным телефоном, прежде чем наконец перешел на смартфон. Эта привычка демонстрирует важность противостояния постоянному давлению иметь самые новые и лучшие версии всего.

Финансовые последствия постоянного обновления имущества могут быть существенными. Каждое обновление стоит денег и часто связано с дополнительными расходами на аксессуары или услуги.

Перед тем, как сделать апгрейд, тщательно оцените, является ли он необходимым. Значительно ли улучшит это вашу жизнь или производительность? Или это просто желание, вызванное хитрым маркетингом или социальным давлением?

Вместо того, чтобы автоматически обновлять оборудование, сосредоточьтесь на его обслуживании и ремонте, чтобы продлить срок его службы. Изучите базовые навыки технического обслуживания, воспользуйтесь гарантийными услугами и рассмотрите варианты ремонта перед заменой. Если обновление необходимо, тщательно изучите вопрос, чтобы убедиться, что вы получите наилучшее соотношение цены и качества.

7. Желания против потребностей: Философия расходов Баффета

"Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вы вскоре продадите то, что вам нужно", – отмечает Уоррен Баффет.

В основе философии экономной жизни Баффета лежит умение различать желания и потребности. Этот навык имеет решающее значение для поддержания финансовой стабильности и избежания ловушек импульсивных покупок и инфляции стиля жизни.

Чтобы применить этот принцип, начните с критического анализа своих привычек в расходовании средств. Составьте список своих потребностей – тех, которые необходимы для вашего здоровья, безопасности и базового качества жизни. Все остальное попадает в категорию желаний. Хотя потакать желаниям время от времени – это нормально, они не должны иметь приоритет над потребностями или финансовыми целями.

Разработайте систему оценки покупок. Прежде чем что-то покупать, спросите себя: Нужно ли мне это? Добавит ли это значительной ценности моей жизни? Могу ли я себе это позволить без ущерба для финансовой стабильности? Культивируя такое мышление, вы сможете принимать более обдуманные решения относительно расходов и избегать накопления ненужных вещей.

Помните, что удовольствие приходит не от приобретения большего количества вещей, а от того, что вы цените то, что уже имеете. Сосредоточьтесь на опыте и отношениях, а не на материальных благах, и вы увидите, что ваши желания естественным образом совпадают с вашими потребностями.

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