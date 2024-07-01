Правила действенны не только для состоятельных людей. Любые родители могут адаптировать и применять эти принципы в финансовом образовании семьи.

В современном мире важно учить детей обращаться с деньгами. Состоятельные родители часто имеют уникальный взгляд на экономическое образование, давая детям ценные уроки, которые готовят их к будущему успеху, пишет New Trader U.

Отмечается, что обычно успешные родители дают своим детям шесть важных уроков о деньгах. Однако они действенны не только для состоятельных людей. Любые родители могут адаптировать и применять эти принципы в финансовом образовании своей семьи.

Обучение финансовой грамотности как можно раньше

Финансовая грамотность является основой разумного управления деньгами, и состоятельные родители понимают важность раннего ознакомления с этими понятиями. Они признают, что дети, которые с детства усваивают финансовые основы, лучше подготовлены к принятию обоснованных решений во взрослом возрасте.

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Состоятельные родители часто делают финансовые дискуссии регулярной частью семейной жизни, используя повседневные ситуации как учебные моменты. Например, они могут привлекать детей к покупке продуктов, объясняя, как сравнивать цены и принимать решения с учетом бюджета. Они также постепенно вводят жизненно важные финансовые термины и понятия, чтобы дети понимали, что такое сбережения, планирование бюджета и ценность денег.

Однако во время такого обучения очень важно использовать методы, соответствующие возрасту ребенка. Многие состоятельные семьи также используют такие ресурсы, как книги по финансовой грамотности для детей.

Понимание разницы между активами и пассивами

Один из самых мощных уроков, который получают состоятельные родители –различение между поступлениями и расходами. Это помогает классифицировать покупки и имущество по этим двум признакам. Состоятельные родители часто учат своих детей рассматривать образование и навыки как активы, поскольку они могут привести к более высокому потенциалу заработка в будущем. Они могут поощрять своих детей инвестировать время в изучение нового языка или развитие востребованных на рынке навыков, рассматривая эту деятельность как создание личных активов.

Несколько источников дохода

Состоятельные люди часто объясняют свой успех наличием нескольких источников дохода и передают эту мудрость своим детям. Речь идет о доходе от работы, пассивном доходе от инвестиций или аренды недвижимости, портфельном доходе от акций, облигаций и других ценных бумаг и роялти от интеллектуальной собственности. Детей учат, что полагаться только на одну зарплату может быть рискованно и ограниченно. Такой подход способствует развитию предпринимательского мышления, учит детей искать новые возможности.

Отложенное удовольствие

Способность откладывать удовольствие является ключевым навыком для финансового успеха, и состоятельные родители активно культивируют его в своих детях. Стэнфордский эксперимент с зефиром хорошо проиллюстрировал эту концепцию. Так, дети, которые смогли воздержаться от немедленного съедания зефира в пользу получения двух зефиров позже, часто имели лучшие жизненные результаты.

Состоятельные родители применяют этот принцип к финансовым решениям. Они учат своих детей сравнивать краткосрочные желания с долгосрочными целями. Для этого можно создать системы вознаграждений, которые стимулируют сбережения и долгосрочное мышление. Ключевым моментом является принятие сознательных решений о том, когда экономить, а когда тратить.

Инвестиции в долгосрочное богатство

Состоятельные родители понимают, что инвестирование имеет решающее значение для создания долгосрочного богатства, и рано знакомят своих детей с этой концепцией. Они учат, что деньги не должны просто лежать без дела на сберегательном счете, а должны работать. Чтобы сделать инвестиции ощутимыми, состоятельные родители могут открыть небольшой инвестиционный счет для своих детей и привлечь их к принятию решений.

Ценность упорного труда и решения проблем

Хотя состоятельные родители могут иметь средства, чтобы обеспечить своим детям комфортную жизнь, они часто ценят упорный труд и умение решать проблемы. Они понимают, что настоящий финансовый успех приходит через создание ценности для других и решение важных проблем.

Такие родители поощряют своих детей с детства развивать сильную трудовую этику. Они могут поручать все более ответственные дела, когда ребенок взрослеет, или поощрять подработку в подростковом возрасте. Цель – привить понимание того, что деньги зарабатываются благодаря усилиям и созданию ценности.

Не менее важным является умение решать проблемы. Состоятельные родители часто ставят перед своими детьми вызовы или головоломки, которые нужно решить, развивая критическое мышление и креативность.

Интересности

Существует существенная разница между тем, что мы можем контролировать и что – нет. Когда мы волнуемся о том, что вне нашего контроля, мы только тратим драгоценное время и энергию.

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