Оказывается, черника может положительно влиять на микробиом кишечника.

Употребление черники и других продуктов, богатых антиоксидантами, - простой и эффективный способ поддержать свое здоровье. Черника богата полифенолами, особенно антоцианами, которые придают ей яркий цвет. Для человеческого организма они важны тем, что поддерживают здоровье сердца, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

Недавнее исследование показало, что полифенолы в чернике могут положительно влиять также на микробиом кишечника, который играет решающую роль в общем здоровье, пишет EatingWell.

Ученые исследовали, как добавление порошка черники в рацион может повлиять на кишечные бактерии и маркеры крови, связанные со здоровьем сердца у пожилых людей с избыточным весом или ожирением.

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В исследовании участвовали мужчины и женщины старше 60 лет, которые не были очень активными и имели избыточный вес, а то и умеренное ожирение. Участники также должны были иметь нормальный сердечный ритм и артериальное давление ниже 140/90 мм рт. ст., они не должны были принимать лекарства и не болеть в последнее время.

55 участников разделили на две группы6 одна группа употребляла напиток из порошка черники дважды в день, а другая - похожий на вид напиток плацебо. Обе группы также занимались физическими упражнениями. Перед началом исследования участники прошли двухнедельный период "вымывания", во время которого они не ели винограда, вишен и других ягод с высоким содержанием определенных питательных веществ. Каждый участник также носил фитнес-трекер для измерения своих ежедневных шагов, и количество шагов постепенно увеличивали.

Что показало исследование

Через 12 недель исследователи увидели, что люди, принимавшие порошок плацебо, значительно снизили общий холестерин, холестерин ЛПНП (так называемый плохой). Люди, которые принимали порошок черники, имели более низкий уровень ЛПВП ("хорошего" холестерина).

Кроме этого, у потребителей черничного порошка возросло количество определенного типа кишечных бактерий - Coriobacteriales incertae sedis, которые помогают лучше усваивать полезные вещества из черники. В то же время этого не наблюдалось у тех, кто не употреблял порошка черники.

Результаты исследования свидетельствуют, что добавление черники в рацион - это простой способ улучшить здоровье. Причем, отмечается, неважно, употребляете вы свежую или замороженную чернику, добавляете ее в коктейль или посыпаете ею овсяные хлопья.

Особенно важные преимущества черника имеет для пожилых людей или тех, кто хочет контролировать уровень холестерина или улучшить микробиоту своего кишечника.

К тому же, говорится, этот полезный продукт довольно доступен. Употребление большего количества черники может вписаться почти в любую диету, говорится в материале.

Ранее УНИАН рассказывал, что черника является продуктом, который может помочь успокоить нервы. Эта ягода хороша для расслабления и укрепления иммунной системы.

"Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают снизить окислительный стресс - фактор, который может способствовать тревожности, а также поддерживают здоровье мозга и способствуют ясности ума", - пояснила диетолог Мишель Рутенштейн.

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