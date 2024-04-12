Не привяхывайтесь к материальным благам и к прошлому. советует специалист.

Психолог Лахлан Браун, который провел годы, изучая и практикуя искусство счастья, назвал 8 вещей, к которым никогда не привязываются успешные люди, пишет Hack Spirit.

"Я провел много времени, наблюдая, изучая и даже практикуя искусство движения вперед. И в этом путешествии я обнаружил, что есть 8 конкретных вещей, которым те, кто постоянно прогрессирует, никогда не позволяют их сдерживать", - отметил он.

И вот, по его словам, на каких вещах не зацикливаются люди, которые наиболее успешны в жизни:

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Страх неудачи. Когда дело доходит до продвижения в жизни, страх неудачи становится для многих серьезным препятствием. Но те, кто последовательно прогрессирует, рассматривают неудачи как неотъемлемую часть своего путешествия.

Материальные блага. Придание слишком большого значения материальным благам может помешать прогрессу в жизни. Те, кто продолжает двигаться вперед, не прикованы к собственности. Они понимают, что материальные активы можно заменить, а время и опыт бесценны.

Прошлое. Понимая и принимая непостоянство, мы можем избавиться от привязанности к прошлому.

Необходимость одобрения. Осознанность учит нас тому, как важно принимать себя такими, какие мы есть, без осуждения. Речь идет о признании наших сильных и слабых сторон и понимании того, что наша ценность не зависит от мнения других.

Эго. Успешные люди никогда не позволяют своему эго сдерживать их.

Контроль. Мы часто цепляемся за иллюзию, что можем контролировать все в своей жизни. Но правда в том, что жизнь непредсказуема, и пытаться контролировать каждый аспект не только утомительно, но и невозможно.

Совершенство. Это мираж, подпитываемый общественными ожиданиями, которые могут нанести ущерб благополучию.

Занятость. Если вы хотите двигаться вперед, не позволяйте себе увязнуть в постоянной занятости. Осознанность учит нас ценности замедления и простого пребывания здесь и сейчас. Именно в такие моменты мы можем по-настоящему все обдумать, найти некоторую ясность и сделать разумный выбор.

Напомним, ранее психолог дал 8 простых советов, как прожить счастливую жизнь.

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