Лучше всего заниматься утром.

Утренние тренировки являются ключом к сжиганию жира на животе. Когда вы занимаетесь рано утром, ваш организм использует накопленный жир для получения энергии, что облегчает избавление от упрямого жира на животе. Поскольку уровень кортизола достигает пика утром, ваш организм естественным образом готов сжигать жир более эффективно, чем позднее в течение дня.

Тренер Джарод Ноббе в статье для EatThis рассказал об эффективной утренней тренировке, которая сочетает кардио- и упражнения на корпус для ускорения метаболизма. Тренировка не требует никакого оборудования и займет всего 15 минут, а эффект вы будете ощущать весь день.

Выполняйте упражнения по порядку, делая минимальный отдых между движениями (около 15 секунд). После каждого полного раунда отдохните 60 секунд, прежде чем повторить. Постарайтесь выполнить 3 раунда.

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1. Приседания с выпрыгиваниями (3 подхода по 30 секунд)

Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Опуститесь в присед, отведя бедра назад и согнув колени. Взрывным движением подпрыгните вверх, подпрыгнув как можно выше. Мягко приземлитесь и немедленно опуститесь в положение приседа.

2. Альпинист (3 подхода по 30 секунд)

Начните с положения высокой планки, выровняв запястья под плечами. Подтяните одно колено к груди, удерживая корпус напряженным. Быстро поменяйте ноги, чередуя их как можно быстрее.

3. Планка с отжиманиями (3 подхода по 8-10 повторений)

Начните с позиции планки на предплечьях. Упритесь одной рукой в ​​пол, затем другой, поднимаясь в позицию отжимания. Опускайтесь обратно на предплечья по одной руке за раз. Поочередно меняйте начальную руку при каждом повторении.

4. Велосипедные скручивания (3 подхода по 20 повторений на каждую сторону)

Лягте на спину, заложив руки за голову и подняв ноги с согнутыми в коленях на 90 градусов. Подтяните правый локоть к левому колену, выпрямляя правую ногу. Поменяйте сторону, подтянув левый локоть к правому колену. Продолжайте чередовать стороны контролируемым скручивающим движением.

Ранее тренер назвал 8 упражнений, которые сжигают каллории эффективнее бега.

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