Комплексные упражнения, которые задействуют несколько групп мышц, особенно эффективны для ускорения сжигания жира, отметил специалист.

Сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид назвал упражнения, которые быстро сжигают жир на животе.

"Наиболее эффективный способ сжечь жир на животе - это объединить силовые тренировки всего тела с высокоинтенсивными движениями, которые повышают частоту сердечных сокращений и задействуют ваш корпус. В сочетании со здоровой диетой и правильным восстановлением эти упражнения могут помочь вам сбросить упрямый жир", - отметил специалист в своей статье для eatthis.com.

Упражнения для сжигания жира на животе

Тренер рекомендовал тренировку из семи упражнений, разработанных для максимального сжигания калорий и укрепления корпуса:

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берпи (3 подхода по 10-15 повторений);

"альпинист" (3 подхода по 30-40 секунд);

"русский поворот" (3 подхода по 20 повторений);

прыжки-приседания (3 подхода по 12-15 повторений);

подъемы ног в висе (3 подхода по 10-12 повторений)

планка с касанием плеч (3 подхода по 20 повторений);

"велосипед" (3 подхода по 20 повторений).

"Выполняйте их по кругу, отдыхая только при необходимости, чтобы поддерживать повышенный пульс", - посоветовал тренер.

По его словам, хорошо разработанный план тренировок для сжигания жира должен быть сосредоточен на движениях, которые максимизируют сжигание калорий, одновременно укрепляя мышцы корпуса.

"Комплексные упражнения, которые задействуют несколько групп мышц, особенно эффективны для ускорения метаболизма и ускорения сжигания жира", - акцентировал Рид.

Тренер добавил, что взрывные и динамические упражнения, такие как берпи и "альпинист", задействуют все тело и заставляют корпус стабилизироваться, что делает их идеальными для сжигания жира на животе.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 видов самых эффективных упражнений, которые помогут быстро избавиться от жира на животе.

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