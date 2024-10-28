Это связано с уровнем кортизола в организме.

Знаменитый голливудский врач Минди Пельц рассказала, в какое время дня лучше всего заниматься спортом, и поделилась своими советами по здоровью для занятых людей.

В эксклюзивном интервью DailyMail.com Минди Пельц рассказала, что следует идти в спортзал сразу после пробуждения, потому что именно в это время уровень кортизола в вашем организме самый высокий.

"Лучшее время для движения - утро, когда кортизол есть. Если вы не используете кортизол, вы его накапливаете, и он будет накапливаться в виде жира на животе. Поэтому я большой поклонник утренних прогулок, утренних движений", - рассказала она.

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Она также отметила, что утром следует тратить на спортзал не менее часа.

Она также рассказала, что уровень кортизола в организме увеличивается во время стресса, поэтому если вы внезапно испытали нервную встряску на работе, то встаньте и подвигайтесь.

"Потому что кортизол — это гормон, который заставляет вас двигаться, и когда вы в стрессе, этот гормон увеличивается. Если вы не двигаетесь, то вы его сохраняете", - отметила она.

Голливудский эксперт по здоровью также отмечает, что прерывистое голодание может творить чудеса, если вы будете соблюдать его "правильно", и посоветовала людям есть в светлое время суток.

Ранее УНИАН рассказывал о семи советах от врачей, которые помогут избежать увеличения жира на талии.

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