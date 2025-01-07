Если в вашем авто есть расширенные функции по управлению климатом в салоне, вам может подойти этот способ.

Зимой автомобилистам добавляется проблем. Одной из самых раздражающих является замерзание лобового стекла, из-за чего утром приходится потратить кучу времени, чтобы сделать его снова прозрачным. Британский автомобильный эксперт, которая ведет популярный блог в TikTok, поделилась простым "рецептом" разморозки лобового стекла.

"Вот лучший способ разморозить лобовое стекло, по мнению бывшего инженера NASA", - похвасталась блогерша.

Этот способ состоит из четырех основных шагов:

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Шаг первый - сесть в машину и включить автомобильный обогреватель на полную мощность.

Шаг второй - включить кондиционер автомобиля. Это позволит быстро высосать излишек влаги внутри машины.

Шаг третий - выключить кнопку циркуляции воздуха в автомобиле, потому что из-за циркуляции "влажность задерживается внутри".

Четвертый шаг является "несколько неожиданным", поскольку он предусматривает "открыть все окна автомобиля лишь слегка". "Это поможет заменить влажность в машине на сухой воздух снаружи, и вуаля, хорошее размороженное лобовое стекло", - говорит эксперт.

Правда в комментариях под видео пользователи отметили, что все эти космические технологии с циркуляцией воздуха в салоне есть далеко не в каждой машине. Поэтому этот способ подойдет только для автомобилей, которые имеют соответствующий функционал.

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