По словам экспертов, некоторые из этих авто лучше приберечь для другого времени года.

С приходом зимы дороги могут быть скользкими или обледенелыми, поэтому необходимо иметь надежное авто для таких поездок. Однако иногда, чтобы определить лучшие автомобили, стоит сначала узнать о худших. Поэтому эксперты рассказали для GoBankingRates о самых ненадежных автомобилях для зимы.

Chevrolet Camaro

Автомобильный эксперт Джо Гиранда утверждает, что Chevrolet Camaro является, скорее всего, одним из самых ненадежных автомобилей для зимней поры.

"Хотя это фантастический спортивный автомобиль с точки зрения производительности и стиля, он не создан для холодных погодных условий. Задний привод делает его склонным к скольжению на обледенелых или заснеженных дорогах. Его низкий клиренс также увеличивает вероятность застрять в глубоком снегу. Я думаю, что лучше приберечь Camaro для езды в ясную погоду, а на зиму положиться на что-то более надежное", - советует специалист.

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Ford F-150 (задний привод)

Пикапы могут быть надежным выбором для зимних дорог, однако не все они равны. Именно таким и является Ford F-150 с задним приводом.

"Заднеприводные пикапы в целом не очень хороши на снегу. Обычно в кузове пикапа очень мало веса, поскольку тяжелые рабочие части грузовика находятся над передними колесами. В течение многих лет F-150 имел несколько проблем с надежностью, поэтому, если вы не управляете новой моделью, существует значительная вероятность того, что зимой вы столкнетесь с механической проблемой", - предупредила эксперт по автоиндустрии CarInsurance.org Мелани Муссон.

Nissan Leaf

Если вы когда-нибудь ездили на этой машине по ветреным горным дорогам, то знаете, что это не самое надежное транспортное средство. Более того, как электромобиль, он еще менее надежен зимой.

"Электромобили теряют значительную часть своего запаса хода, когда на улице холодно, а Leaf теряет даже больше, чем в среднем. Если вы зависите от автомобиля, чтобы добраться туда, где вам нужно, он должен быть в состоянии работать. Вы не захотите застрять в Leaf, когда на скользкой дороге образуется пробка, и вы будете волноваться, что вашего аккумулятора не хватит надолго, чтобы добраться домой", - объяснила Муссон.

Надежные зимние автомобили, которые стоит выбирать

В то же время Джо Гиранда рассказал о Subaru Outback, который, по его словам, является одним из надежных зимних автомобилей. Он имеет полный привод, а также больший дорожный просвет, чем обычный автомобиль, поэтому может легче проехать по слякоти или другим препятствиям.

"Кроме того, Subaru имеет репутацию производителя долговечных, надежных автомобилей, и Outback оправдывает эту репутацию, получая отличные оценки надежности из года в год", - заверил эксперт.

По словам Муссона, другой альтернативой этой машины является Toyota Rav4 с полным приводом.

"Rav4 - один из самых надежных автомобилей на рынке, и он хорошо ведет себя на снегу. Владельцы могут перевести автомобиль в "снежный режим", и он будет вести себя наилучшим образом на скользкой дороге", - добавила она.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомеханик назвал три подержанных пикапа, которые не стоит покупать. По его словам, речь идет о Ford F-150 2018 года, Chevrolet Silverado 1500 2019 года и Nissan Titan 2020 года.

В то же время известный механик призвал водителей не допускать одной ошибки при обслуживании авто. Он отметил, что использование чистой воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.

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