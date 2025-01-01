Узнайте, какая доза алкоголя считается условно безопасной для вождения.

Украинцы отмечают новогодние праздники, которые традиционно сопровождаются спиртными напитками. Понимание нескольких простых правил поможет избежать похмелья. Например, если знать, чем закусывать коньяк, то опьянение будет минимальным.

Но если человек управляет автомобилем, то требования к его состоянию становятся жестче и он может позволить себе значительно меньшее количество спиртного. О том, через сколько можно садиться за руль после алкоголя, эксклюзивно для УНИАН рассказал врач-гастроэнтеролог Станислав Кравчук.

Когда можно садиться за руль после алкоголя

Как пояснил Станислав Кравчук, алкоголь по-разному выводится из организма людей, и этот процесс зависит от того, сколько человек весит и какое количество спиртного выпил.

Видео дня

В Украине за руль можно садиться, если уровень алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Это примерно один бокал вина или 0,3 литра пива. У среднестатистического человека это количество алкоголя выводится из организма примерно за 3-4 часа.

Но врач советует вообще не садиться за руль в тот день, когда вы выпили даже небольшое количество алкоголя. Не стоит рисковать жизнью - лучше вызовите такси.

Как убрать запах перегара после праздника

По словам врача, алкоголь выводится через выдыхаемый воздух, поэтому от его запаха полностью не удастся избавиться благодаря жевательной резинке или какой-то еде.

Фармацевты рассказали УНИАН, что запах алкоголя можно замаскировать, съев чеснок или лук. Кроме того, есть аптечный препарат для маскировки неприятных запахов, который создан на основе масляного экстракта из семян петрушки.

Вас также могут заинтересовать новости: