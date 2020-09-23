Согласно закону Беларуси, церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио.

Во время сегодняшней инаугурации Александра Лукашенко, которая проходила без анонса и телетрансляции, главный государственный канал страны "Беларусь 1" показывал мелодраму с рейтингом 16+ под названием «Входя в дом, оглянись».

На это обратил внимание Telegram-канал Nexta Live.

Они подчеркнули, что таким образом Лукашенко нарушил закон «О Президенте Республики Беларусь», который гласит, что церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио.

«Вот только во время инаугурации по всем госканалам показывали дешёвые российские телесериалы», - пишет Nexta.

Инаугурация Лукашенко: что известно

Накануне белорусский Телеграм-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники назвал несколько возможных дат принесения присяги Лукашенко. В том числе - полдень 23 сентября.

Пресс-секретарь Лукашенко не стала называть дату инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.

Александр Лукашенко в среду утром вступил в должность президента Беларуси.

На церемонию были приглашены всего несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

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Автор: Денис Прядко