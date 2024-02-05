Отмечается, что поп-культура влияет на детские имена:

Возможно, самые популярные имена для мальчиков сейчас - Лиам и Ной, но, по прогнозам экспертов, совсем скоро первенство может заполучить имя, которое было популярным в 80-е годы, пишет purewow.com.

Речь идет об имени Трэвис. За последнее десятилетие его популярность пошла на убыль.

По данным Управления социального обеспечения США, это имя достигло пика популярности в 1979 году (тогда оно было 39-м по популярности именем мальчика). В 2024 году этот рейтинг упал до 759 места.

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Отмечается, что на рост популярности данного имени может повлиять одержимость Тейлор Свифт Трэвисом Келси: "В конце концов, практически все, к чему прикасается Свифт, превращается в золото".

Эксперты по именам уверены, что поп-культура действительно влияет на детские имена:

"Посмотрите на Шарлотту: в 2000 году оно занимало 289-е место. Дочь Кейт Миддлтон родилась в 2015 году, и, о чудо, имя девочки сохраняет свое место в первой десятке на протяжении последних восьми лет".

Ранее УНИАН писал, какие имена будут популярными в 2024 году. Специалисты утверждают, что в особенности тенденции в области имен детей включают акцент на гендерном и расовом разнообразии.

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