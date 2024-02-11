В частности, родители все реже используют в качестве имен для своих малышей фамилии.

Далеко не все имена остаются популярными, некоторые могут даже оказаться на грани исчезновения. Эксперты по именам детей из BabyCenter в США постоянно отслеживают имена, популярность которых стремительно снижается.

Как пишет Fox News, на основе своего исследования команда экспертов составила список из более чем 40 имен, которые в 2024 году могут выйти из моды окончательно.

Специалист по тенденциям в области детских имен в BabyCenter Ребека Уолберг систематизировала ключевые данные и разделила эти имена на определенные категории.

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В частности, родители реже будут называть своих детей именами с окончанием "ен". По словам Уолберг всплеск популярности таких имен произошел в начале 2000-х годов. В 2024 году многие эти имена покинули первые места в топах. Речь идет о таких именах, как Эйден, Райден, Джейден.

Также родители все реже используют в качестве имен для своих малышей фамилии, ставшие именами. По наблюдениям экспертов, эта некогда популярная тенденция сейчас не так распространена. Речь идет о таких именах, как Маккензи, Окли, Рейган, Сойер, Бэйлор, Брэдли, Брэйди, Клейтон, Хендрикс, Престон и Рид.

Снижается популярность и имен миллениалов. По данным BabyCenter, когда-то популярные имена девочек 80-х и 90-х годов, такие как Аманда, Анджела, Брук, Диана и Мишель, упали в рейтинге.

Ранее УНИАН писал, какое счастливое имя для ребенка, рожденного в феврале 2024 года.

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