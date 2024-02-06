Необычное имя для мальчика, который отмечает день рождения в феврале, выбрать нетрудно.

Астрологи говорят, что дети, рожденные зимой, обладают суровым характером, а также более своенравны. Именно поэтому имя для ребенка мальчика должно быть мягким, чтобы не усугублять ситуацию и не усложнять ему жизнь.

Как назвать мальчика в 2024 году в феврале - украинские имена

Если ваш ребенок появился на свет уже, или такое важное событие вы очень ждете именно во втором месяце зимы, то обязательно нужно выбрать красивое имя для мальчика из "закромов" наших предков.

Вот несколько украинских имен, из которых можно выбрать наиболее подходящее для вас: Святогор, Святозар, Мирослав, Святослав, Ясногор, Тихомир, Славолюб, Родослав, Милослав, Любомир. Такое имя для мальчика 2024 свяжет его со славянскими предками и усилит защиту. Еще более необычные, но очень красивые имена - Далемир, Татолюб, Подолян, Перемил, Ростун, Цвит, Царко, Колодар, Квитан, Курило.

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Имя для мальчика по православному календарю - список

Выбирая имя для мальчика - необычное, но родное, украинское - важно помнить, что ему с этим жить. К тому же, важно поставить оберег на ребенка, связав его со святым, в день которого он родился. Ориентируйтесь на дату именин, чтобы подобрать лучший вариант:

1 февраля - Анастасий, Василий, Гавриил, Вендимиан, Давид, Карион, Петр, Ревокат, Сатир, Сатурнил, Секунд, Семен, Тимофей, Трифон, Феион.

- Анастасий, Василий, Гавриил, Вендимиан, Давид, Карион, Петр, Ревокат, Сатир, Сатурнил, Секунд, Семен, Тимофей, Трифон, Феион. 2 февраля - Агафодор, Гавриил, Иордан.

- Агафодор, Гавриил, Иордан. 3 февраля - Адриан, Азарий, Влас, Гавриил, Диодор, Дмитрий, Еввул, Клавдиан, Клавдий, Николай, Папий, Роман, Святослав, Семен, Симон.

- Адриан, Азарий, Влас, Гавриил, Диодор, Дмитрий, Еввул, Клавдиан, Клавдий, Николай, Папий, Роман, Святослав, Семен, Симон. 4 февраля - Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Коприй, Николай, Фалалей, Феоктист, Юрий.

- Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Коприй, Николай, Фалалей, Феоктист, Юрий. 5 февраля - Антон, Евагрий, Макар, Полиевкт, Феодосий, Элладий.

- Антон, Евагрий, Макар, Полиевкт, Феодосий, Элладий. 6 февраля - Варсонофий, Василий, Вукол, Евласий, Иван, Ликарион, Максим, Севастьян, Фауст, Феофил, Фотий, Юлиан.

- Варсонофий, Василий, Вукол, Евласий, Иван, Ликарион, Максим, Севастьян, Фауст, Феофил, Фотий, Юлиан. 7 февраля - Лука, Парфен, Пётр.

- Лука, Парфен, Пётр. 8 февраля - Захар, Макар, Никифор, Пергет, Поликарп, Савва, Степан, Федор, Филадельф.

- Захар, Макар, Никифор, Пергет, Поликарп, Савва, Степан, Федор, Филадельф. 9 февраля - Геннадий, Иннокентий, Маркелл, Никифор, Панкрат, Петр, Филагрий.

- Геннадий, Иннокентий, Маркелл, Никифор, Панкрат, Петр, Филагрий. 10 февраля - Антон, Аркадий, Ваптос, Василий, Гавриил, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Иоаким, Карп, Лука, Лонгин, Марк, Мартирий, Пимен, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.

- Антон, Аркадий, Ваптос, Василий, Гавриил, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Иоаким, Карп, Лука, Лонгин, Марк, Мартирий, Пимен, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий. 11 февраля - Влас, Власий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Порфирий.

- Влас, Власий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Порфирий. 12 февраля - Алексей, Антон, Вассиан, Евгений, Марин, Мелетий, Плутин, Сатурнил, Урван.

- Алексей, Антон, Вассиан, Евгений, Марин, Мелетий, Плутин, Сатурнил, Урван. 13 февраля - Артемий, Анисим, Евлогий, Мартин, Мартиниан, Никандр, Семен, Степан, Тимофей, Юстиниан.

- Артемий, Анисим, Евлогий, Мартин, Мартиниан, Никандр, Семен, Степан, Тимофей, Юстиниан. 14 февраля - Авксентий, Авраамий, Георгий, Исаакий, Кирилл, Марон, Мефодий, Михаил, Федор, Филимон.

- Авксентий, Авраамий, Георгий, Исаакий, Кирилл, Марон, Мефодий, Михаил, Федор, Филимон. 15 февраля - Арсений, Афанасий, Анисим, Евсевий, Майор, Онисим, Пафнутий.

- Арсений, Афанасий, Анисим, Евсевий, Майор, Онисим, Пафнутий. 16 февраля - Илья и Порфирий.

- Илья и Порфирий. 17 февраля - Альбин, Валент, Даниил, Еремей, Исай, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан.

- Альбин, Валент, Даниил, Еремей, Исай, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан. 18 февраля - Гермоген, Ермоген, Карл, Маркиан, Папий, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.

- Гермоген, Ермоген, Карл, Маркиан, Папий, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий. 19 февраля - Агапит, Василий, Виктор, Дорофей, Кузьма, Косма, Лев, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан.

- Агапит, Василий, Виктор, Дорофей, Кузьма, Косма, Лев, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан. 20 февраля - Архипп, Досифей, Евгений, Исихий, Казимир, Конон, Макар, Максим, Никита, Федот, Филимон.

- Архипп, Досифей, Евгений, Исихий, Казимир, Конон, Макар, Максим, Никита, Федот, Филимон. 21 февраля - Агафон, Амфил, Евтропий, Исидор, Киндей, Корнилий, Корней, Лев, Плотин, Садок, Садоф.

- Агафон, Амфил, Евтропий, Исидор, Киндей, Корнилий, Корней, Лев, Плотин, Садок, Садоф. 22 февраля - Георгий, Евстафий, Захар, Иван, Телесоф, Тимофей.

- Георгий, Евстафий, Захар, Иван, Телесоф, Тимофей. 23 февраля - Афанасий, Варадат, Вячеслав, Лимней, Лимний, Маврикий, Разумник, Тит, Фалассий, Федор, Филипп, Фотий, Фотин.

- Афанасий, Варадат, Вячеслав, Лимней, Лимний, Маврикий, Разумник, Тит, Фалассий, Федор, Филипп, Фотий, Фотин. 24 февраля - Дельфий, Александр, Антиох, Антонин, Демьян, Дамиан, Зевин, Иван, Климент, Кузьма, Лазарь, Моисей, Поликарп, Полихроний.

- Дельфий, Александр, Антиох, Антонин, Демьян, Дамиан, Зевин, Иван, Климент, Кузьма, Лазарь, Моисей, Поликарп, Полихроний. 25 февраля - Иван, Иларион, Софрон, Эразм.

- Иван, Иларион, Софрон, Эразм. 26 февраля - Антон, Евгений, Пафнутий, Тарас, Федор.

- Антон, Евгений, Пафнутий, Тарас, Федор. 27 февраля - Иван, Николай, Порфирий, Севастьян.

- Иван, Николай, Порфирий, Севастьян. 28 февраля - Геласий, Макар, Маркиан, Прокопий, Степан, Тимофей, Тит, Фалалей, Юлиан, Яков.

- Геласий, Макар, Маркиан, Прокопий, Степан, Тимофей, Тит, Фалалей, Юлиан, Яков. 29 февраля - Василий, Евагрий, Киприан, Мелетий, Нестор, Николай, Нифонт, Протерий.

Ранее мы говорили о том, кто еще празднует именины в феврале 2024 года.

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