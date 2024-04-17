Хлеб на закваске не нуждается в консервантах, эмульгаторах и других пищевых добавках.

Для хлеба на закваске не нужны магазинные дрожжи. Все потому, что вы создаете свою собственную микробиотическую среду, используя воду и муку. Приготовление этой закваски занимает несколько дней, но выращенные в домашних условиях микроорганизмы имеют много преимуществ для здоровья, пишет healthdigest.

Согласно статье в журнале "Микроорганизмы", хлеб на закваске полезнее, чем вы думаете, поскольку он содержит витамины и минералы, которые регулируют обмен веществ и повышают энергию. Закваска также помогает контролировать уровень сахара в крови, а натуральные пребиотики полезны для здоровья кишечника. Антиоксиданты и другие питательные вещества, содержащиеся в хлебе на закваске, также могут защитить ваше сердце от болезней.

Согласно статье, опубликованной в 2023 году в Международном журнале молекулярных наук, процесс ферментации, используемый для приготовления хлеба на закваске, не только делает его более усвояемым, но также улучшает его антиоксидантные, антигипертензивные и противовоспалительные свойства. Например, хлеб на закваске из ферментированной полбы содержит больше фенолов и флавоноидов по сравнению с неферментированной полбой. Эти фенолы и флавоноиды являются антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом, который часто связан с болезнями сердца и раком. Бета-глюканы в закваске связываются с холестерином, поэтому он не попадает в кровоток.

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Хлеб на закваске из полбяной муки также лучше защитит ваши клетки от воспалений.

Польза закваски для здоровья

Пожалуй, наиболее заметным преимуществом употребления большего количества хлеба на закваске является его влияние на здоровье кишечника. Согласно статье в журнале Fermentation, в закваске вы найдете множество лактобацилл, но большинство этих полезных бактерий погибают во время выпекания. Однако это не означает, что ваш кишечник не получит пользы от употребления хлеба на закваске. Некоторые полезные биомолекулы могут остаться. Все зависит от того, как долго выпекается хлеб и при какой температуре.

Волокна, такие как бета-глюкан и резистентный крахмал, питают бактерии в кишечнике и облегчают запор.

Хлеб на закваске не нуждается в консервантах, эмульгаторах и других пищевых добавках, которые часто вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. В процессе ферментации пшеничная клейковина расщепляется, поэтому в закваске относительно мало глютена по сравнению с другим хлебом.

Также не имеет значения, какая мука используется для приготовления закваски, ведь процесс ферментации снижает содержание фитатов, дубильных веществ и полиолов, которые усугубляют синдром раздраженного кишечника.

Хлеб на закваске также может быть хорошим выбором для контроля уровня сахара в крови и чувства сытости.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой хлеб самый полезный для здоровья.

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