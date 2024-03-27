Эксперты рекомендуют употреблять именно цельнозерновой хлеб.

Цельнозерновой хлеб и мучные изделия на закваске могут быть полезнее для кишечника, чем вы думаете, потому что они способны изменить состав кишечного микробиома, пишет healthdigest.com.

Отмечается, что в обзоре 2020 года, опубликованном в журнале "Недавние патенты на продукты питания, питание и сельское хозяйство", были рассмотрены 35 научных исследований, в которых изучалось, как цельное зерно влияет на бактерии в кишечнике. В итоге большинство исследований показали, что цельнозерновые продукты способствуют росту бифидо- и лактобактерий. Они ферментируют ваши углеводы в жирные кислоты, которые защищают слизистую оболочку кишечника, регулируют гормоны и стабилизируют уровень сахара в крови.

А согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Frontiers in Microbiology, хлеб на закваске уменьшает количество вредных бактерий в кишечнике. Закваска также заставляет кишечные бактерии вырабатывать белки, которые делают некоторые патогенные бактерии неактивными.

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В публикации указывается, что все больше исследований в медицинском сообществе изучают, как микробиом кишечника связан с иммунной системой, психическим здоровьем и различными заболеваниями. В связи с этим специалисты пытаются определить, как можно сделать хлеб еще более полезным для кишечника.

Эксперты рекомендуют употреблять именно цельнозерновой хлеб, он богат клетчаткой и антиоксидантами. Также можно добавлять в хлеб дополнительные пробиотики, которые борются с конкретными заболеваниями.

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