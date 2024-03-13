Откажитесь от обычного хлеба в пользу хлеб на закваске.

Белый, коричневый, цельнозерновой, просяной, многозерновой - существует множество видов хлеба. Если вы думаете о том, чтобы заменить хлеб более здоровой альтернативой, то хлеб на закваске может оказаться как раз тем, что вам нужно.

Как и следует из названия, хлеб на закваске - это хлеб, который готовится путем заквашивания теста с помощью диких лактобактерий и дрожжей. Молочная кислота, используемая в процессе брожения, придает тесту кислый вкус и улучшает его качество.

Диетолог Нупур Патил в комментарии Health Shots рассказал о преимуществах употребления хлеба на закваске.

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Содержит ли хлеб на закваске глютен

По своей сути хлеб на закваске не содержит глютена, так как его обычно делают из пшеничной муки, содержащей глютен. Однако процесс брожения при приготовлении закваски может разрушить некоторые белки глютена, что потенциально облегчает его переваривание для некоторых людей с непереносимостью и чувствительностью к глютену, говорит эксперт.

Эксперты рекомендуют потребителям всегда проверять этикетки и консультироваться с медицинским работником, если есть сомнения в том, как организм может отреагировать на закваску. Например, он не подходит людям с целиакией.

Преимущества хлеба на закваске для здоровья

Употребление обычного хлеба действительно приносит пользу, но у закваски есть своя уникальность, что делает ее идеальным выбором для людей с определенными заболеваниями. Хлеб на закваске имеет ряд преимуществ перед другими видами хлеба.

Закваска улучшает усваивание минералов

Процесс брожения разрушает фитиновую кислоту, способствуя усвоению минералов. Кроме того, она способствует здоровью кишечника, создавая разнообразный микробиом.

Польза для кишечника

Молочнокислые бактерии, содержащиеся в закваске, могут улучшать пищеварение и укреплять иммунную систему. Ее медленная скорость переваривания может предотвратить скачки сахара в крови, что делает ее подходящей для диабетиков.

У закваски уникальный вкус и текстура

Хлеб из закваски обладает уникальным вкусом и грубой текстурой, что отличает его от привычного нам хлеба.

"Уникальный вкусовой профиль и жевательная текстура сурдо-хлеба привлекательны. Кроме того, некоторые считают его более легким для пищеварения из-за пониженного содержания глютена", - говорит эксперт.

Богат витаминами

Хлеб из теста, как правило, содержит большее количество определенных питательных веществ, таких как витамины группы В, железо, цинк и магний, по сравнению с другими видами хлеба. Кроме того, питательные вещества в нем лучше усваиваются организмом благодаря низкому содержанию фитатов, что делает его одновременно легкоусвояемым и питательным.

Более длительный срок хранения

Мы все переживаем из-за короткого срока годности обычного хлеба. Из-за этого мы обычно спешим с рецептами, чтобы закончить их из-за более короткого срока хранения.

"Благодаря своей кислой природе и наличию полезных бактерий, хлеб на закваске обычно имеет более длительный срок хранения по сравнению с хлебом коммерческого производства", - говорит эксперт.

Может помочь в управлении весом

Хлеб на закваске содержит определенные метаболически активные соединения, которые могут усиливать чувство сытости. Чувство сытости естественным образом помогает контролировать порции и вес.

Лучше для здоровья сердца

В хлебе из муки больше клетчатки, чем в других сортах хлеба, что может помочь снизить кровяное давление и уменьшить риск гипертонии и сердечных заболеваний.

Ранее УНИАН писал, что какой хлеб полезнее для желудка.

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