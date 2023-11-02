Сначала разыщите скрытое животное, а потом выполните еще одно задание.

Попробуйте проверить, наделены ли вы необычайной внимательностью и острым умом - нужно справиться с головоломкой, которая состоит из двух этапов.

Сначала попробуйте за 3 секунды найти на картинке зайца, который находится где-то среди скирд. Перед тем, как браться за выполнение задания, засеките время - можете использовать секундомер на телефоне.

Будьте чрезвычайно внимательны - времени у вас мало.

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Если вам удалось за указанное время найти животное, самое время браться за второй этап головоломки. Если же нет - не оставляйте поиски, пока не добьетесь успеха.

Когда успех уже у вас "в кармане" - переходите на второй этап. Что же не так с изображением? Попробуйте проявить себя как детектив - на это у вас есть 10 секунд. Включите секундомер и напрягите мозг. Что же не так на рисунке? Если вы не догадаетесь - мы все вам объясним.

Правильный ответ на головоломку такой - на картинке был не заяц, а кролик. Вы настоящий детектив, если это поняли сами.

Вот какая чрезвычайно сложная оптическая иллюзия была опубликована

На рисунке среди японских ламп спрятана обычная лампочка, и ее нужно найти за мизерный промежуток времени.

Отмечалось, что только уникумы способны справиться с этой оптической иллюзией за 9 секунд. Если вы сможете это сделать - то знайте, что вы входите в 5% уникальных личностей.

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