Не каждый сможет справиться с этой задачей.

Проверьте свое зрение и внимательность к деталям с помощью новой оптической иллюзии. Ее опубликовал портал Jagranjosh.

На картинке ниже вы можете увидеть пару, которая проводит романтическую встречу в ресторане. К ним подошел официант со счетом. Мужчине неловко, поскольку он нигде не может найти свой бумажник. Вам нужно отыскать его на изображении всего за шесть секунд.

Установите таймер на нужное время, сосредоточьтесь на изображении и начинайте искать.

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Как известно, оптические иллюзии стимулируют участки мозга, отвечающие за зрительную память и интеллект. Поэтому разгадывать их не только интересно, но и полезно.

Если вы нашли бумажник за установленное время, то можете считать себя очень наблюдательным человеком. Если же найти не удалось, то ниже мы опубликуем правильный ответ.

Решение задачи:

Бумажник находится за спиной у спутницы мужчины. Она решила разыграть его, поэтому спрятала кошелек.

Другие интересные головоломки:

Ранее мы публиковали оптическую иллюзию, с которой справятся только люди с высоким IQ. Попробуйте найти спрятанного поросенка на яркой картинке.

Также можете испытать себя в очень сложной головоломке - на осеннем фото нужно отыскать собаку, которая мастерски спряталась от людей.

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