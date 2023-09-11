Не сдавайтесь, если не справились с задачей за считанные секунды.

Если вы хотите проверить себя на наблюдательность и внимательность, попробуйте на осеннем фото найти собаку за 5 секунд.

Эта новая оптическая иллюзия очень сложная, только 1% очень наблюдательных людей способны справиться с задачей за указанное время, говорится на jagranjosh.com. Опубликована фотография, на которой заснят осенний пейзаж, - можно увидеть много желтых листьев, деревьев, а также кустов, и среди всей этой растительности нужно очень быстро найти собаку.

Если за 5 секунд вам не удалось разыскать животное, не переживайте, а продолжайте внимательно его искать.

Видео дня

Собаку действительно сможет найти только мизерное количество людей, поэтому не переживайте, если не справились. Теперь мы покажем вам правильный ответ.

Животное на фото находилось вот здесь

Интересная новость об оптической иллюзии - прочтите это

Была опубликована оптическая иллюзия, на которой изображено очень много животных, но все они изрядно "спрятаны".

Отмечалось, что 10 из 15 животных за 20 секунд способны заметить только те люди, которые исключительно наблюдательны. Не забудьте перед выполнением задания "вооружиться" секундомером.

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