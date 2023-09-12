Отыщите щенка среди взрослых собак.

Проверьте свою наблюдательность с помощью новой оптической иллюзии, опубликованной порталом Jagran Josh.

Только гений сможет отыскать за 11 секунд на картинке маленького щенка, который спрятался среди больших собак. На рисунке ниже вы можете увидеть зеленый парк, в котором оказались терьеры, корги, лабрадоры и спаниели. Где-то среди них спрятался щенок.

Поставьте таймер, внимательно посмотрите на изображение и попробуйте отыскать животное всего за 11 секунд. Успешное решение иллюзии свидетельствует о вашем высоком интеллекте.

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Если вам не удалось найти щенка, то ниже мы опубликуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Правильный ответ:

Внимательно посмотрите на верхнюю правую часть изображения. Там, среди лабрадоров, спрятался маленький щенок.

Другие интересные головоломки:

Вы можете потренировать свое зрение с помощью головоломки венгерского художника Гергея Дудаша. У вас будет всего 20 секунд на поиск яблок среди сочных томатов.

Также предлагаем отыскать собаку, которая искусно спряталась среди деревьев и листья. Эта оптическая иллюзия под силу лишь очень внимательным людям.

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