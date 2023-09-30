С этим рисунком что-то не так, и ваша задача - найти, что именно.

Сложная головоломка может поднять вам настроение, и это научно доказано. А регулярное решение сложных заданий еще и сделает вас более бдительными и умными. Сайт jagranjosh.com предлагает интересное задание для тех, кто хочет проверить свои "детективные навыки".

Предоставляется изображение, на котором можно увидеть мальчика, читающего книгу на кресле. Рядом - шкаф с книгами и рыжий кот. Изображение может выглядеть простым, но это только на первый взгляд. Если вы присмотритесь, то увидите, что с этим рисунком что-то не так.

От вас требуется найти, что именно является неправильным на этом изображении. Игра станет еще интереснее, если вы попытаетесь сделать это за ограниченное время.

Видео дня

Если вы можете заметить ошибку на изображении в течение 6 секунд, вы определенно являетесь обладателем "мозга детектива", говорят авторы. Установите таймер и начните. А ниже вы найдете правильный ответ.

В этой головоломке вам было необходимо найти ошибку. Она была скрыта на изображении часов в верхней части рисунка. Цифры "3" и" 8 " на этих часах находятся не на своих местах.

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Попробуйте найти изображение с тремя женщинами ту, которую разскивает полиция. На поиск преступника дано только 6 секунд.

Также УНИАН публиковал головоломку, где необходимоотыскать похитителя мотоцикла.

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