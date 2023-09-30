Сложная головоломка может поднять вам настроение, и это научно доказано. А регулярное решение сложных заданий еще и сделает вас более бдительными и умными. Сайт jagranjosh.com предлагает интересное задание для тех, кто хочет проверить свои "детективные навыки".
Предоставляется изображение, на котором можно увидеть мальчика, читающего книгу на кресле. Рядом - шкаф с книгами и рыжий кот. Изображение может выглядеть простым, но это только на первый взгляд. Если вы присмотритесь, то увидите, что с этим рисунком что-то не так.
От вас требуется найти, что именно является неправильным на этом изображении. Игра станет еще интереснее, если вы попытаетесь сделать это за ограниченное время.
Если вы можете заметить ошибку на изображении в течение 6 секунд, вы определенно являетесь обладателем "мозга детектива", говорят авторы. Установите таймер и начните. А ниже вы найдете правильный ответ.
В этой головоломке вам было необходимо найти ошибку. Она была скрыта на изображении часов в верхней части рисунка. Цифры "3" и" 8 " на этих часах находятся не на своих местах.
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Попробуйте найти изображение с тремя женщинами ту, которую разскивает полиция. На поиск преступника дано только 6 секунд.
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