Попробуйте отыскать преступника за несколько секунд.

Попробуйте себя в роли детектива и определите, кто из мужчин на картинке является вором. Интересную головоломку для людей с острым зрением опубликовал сайт Fresherslive.

Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто из этих двух мужчин украл мотоцикл. Для решения понадобится не только хорошее зрение и внимательность к деталям, но и умение логически мыслить.

Если вам удастся быстро отыскать похитителя, то вы можете задуматься о карьере настоящего детектива.

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Эта задачка относится к головоломкам умеренной сложности, если вы приложите усилия, то обязательно сможете понять, кто из этих мужчин является похитителем.

Ниже мы опубликуем правильный ответ, чтобы вы могли проверить себя.

Так кто же вор?

На мотоцикле человека, стоящего справа, можно увидеть следы от спрея. Это говорит о том, что он, возможно, украл его, а затем использовал баллончик с краской, чтобы изменить его цвет.

Другие задачи и головоломки:

Ранее УНИАН публиковал головоломку, на которой вам также нужно определить преступника - выбрать надо из трех женщин, которые на первый взгляд не похожи на ту, которую разыскивает полиция.

Также попробуйте отыскать на рисунке ошибку, которую очень тщательно спрятали от невнимательных пользователей.

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