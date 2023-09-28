Иллюзия под силу лишь очень внимательным людям.

Новая оптическая иллюзия с очаровательными котами заинтересовала сеть. Головоломку публикует портал indiatimes.

На картинке изображены коты разных пород и расцветок. Каждый занят своим делом, но никто не замечает спрятанную сосиску. Попробуйте найти ее всего за 9 секунд.

Отмечается, что так быстро справился с этой задачей только 1% пользователей. Установите таймер и проверьте, относитесь ли вы к самым внимательным людям.

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Если 9 секунд оказалось недостаточно, то вы можете попробовать еще раз. Ниже мы опубликуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Решение головоломки:

Сосиску "спрятали" на спине у рыжего кота, который находится в нижней части картинки.

Другие головоломки и оптические иллюзии:

Ранее УНИАН публиковал головоломку, в которой вам нужно определить, сколько яиц положили в картонный лоток. На ее решение у вас будет всего 10 секунд.

Также можете попробовать отыскать рыбку среди кошачьего хора, который не подозревает о ее существовании.

Если вы уверенны в том, что можете решить сложную головоломку, то попробуйте по картинке определить, какая женщина принесет домой больше воды.

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