Вам нужно найти разыскиваемую женщину, и сделать это за очень ограниченное время.

Головоломки проверяют ваше критическое мышление и навыки решения проблем, побуждая найти выход из сложных ситуаций. Эти задачи могут повысить интеллект и улучшить концентрацию.

Сайт jagranjosh.com предлагает интересную головоломку, где нужно найти преступницу на картинке за 6 секунд. На картинке можно увидеть трех женщин, стоящих рядом, а на стене позади них – фотографию разыскиваемой женщины. Эта женщина присутствует среди трех женщин на картинке.

Вам нужно найти разыскиваемую женщину, и сделать это всего за 6 секунд. Внимательно изучите изображение, это поможет дать правильный ответ. Ниже вы найдете разгадку.

Видео дня

Женщина-преступник на картине – это женщина в очках и с палкой. Внимательные "детективы" с легкостью определили бы, что, если присмотреться, можно увидеть, что у этой женщины такие же глаза, как на фотографии дамы на стене, а также характерная родинка на лице. Эти детали выдают ее, несмотря на удачную маскировку.

Другие интересные головоломки с поиском преступника

Попробуйте себя в роли детектива, решив задачку на логику. На поиск ответа по инциденту в ресторане дается всего 60 секунд.

Также попробуйте непростую головоломку, в которой необходимо опознать вора, совершившего кражу в особняке.

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