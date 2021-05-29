Ведущие хотели пообщаться о встрече Путина и Лукашенко, но что-то пошло не так.

В прямом эфире телеканала "Украина" произошел курьез: во время включения с заместителем главного редактора российского канала «Дождь» Дмитрием Еловским в кадр попала обнаженная женщина, она была его оператором.

Видео инцидента опубликовали на странице "Детектор медиа" в Facebook.

"Ведущие хотели пообщаться о встрече Путина и Лукашенко. Но им не удалось с ним пообщаться, только увидеть его и голую женщину в роли оператора. Как думаете, сколько еще треша в этом году увидим в эфире телеканала?" – говорится в подписи к видео.

"Будут знать как на Дождь звонить", "У них, наверное, жарко", "Интересно, а он хоть в трусах?", "Это какой-то капец! Что же это такое", "Наркоманы проклятые", – отреагировали пользователи в комментариях под видео.

Как известно, телеканал входит в медиахолдинг «Медиа Группа Украина», который входит в компанию SCM Рината Ахметова.

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Автор: Катерина Шварц