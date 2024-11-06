По словам экспертов, коты могут по-разному реагировать на проявление ласки.

Все коты любят, чтобы их гладили. Большинство из них имеют мягкую, пушистую шерсть, однако возникает вопрос, действительно ли они испытывают удовольствие, когда вы их гладите по голове или животу. По словам экспертов, есть правильный и неправильный способы гладить кота, однако многие люди не знают, в чем именно разница, пишет Daily Paws.

Если вы когда-нибудь были возле незнакомого кота, то знаете, что он может по-разному на вас реагировать. Иногда кажется, что он как будто вас и любит, однако в другие моменты вы можете получить укус или царапину на руке. В то же время такие агрессивные действия не означают, что кот вас не любит, это может свидетельствовать о том, что вы прикасаетесь к нему не так, как бы он этого хотел.

"Для начала вам нужно представиться. Если вы сразу начнете ее гладить, она может почувствовать угрозу и ударить в ответ. Не спешите и позвольте кошке самой принимать решение. Осторожно протяните пальцы к ее носу, чтобы она могла хорошо вас понюхать и понять, что вы не являетесь угрозой. Позвольте коту сделать выбор на его условиях - у вас гораздо больше шансов на позитивное взаимодействие, если вы позволите коту прийти к вам", - советуют в материале.

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Где именно котам нравится, чтобы их гладили?

После того, как котик поймет, кто возле него находится, он станет более расслабленным.

"Котам больше нравятся мягкие, нежные поглаживания, которые движутся в одном направлении их шерсти, чем поглаживания вперед-назад", - объяснила консультант группы поведенческих наук ASPCA Саманта Нигбур.

По словам экспертов, лучше всего гладить кота там, где находятся обонятельные железы вокруг морды. Если вы протягиваете руку, а кошка встречает ее, прижимаясь к голове или щеке, это означает, что она оставляет вам свой запах.

"Места, где большинство кошек любят, когда их гладят, - это обонятельные железы, расположенные между ушами, у основания ушей, на щеках и под подбородком. Они также могут наслаждаться легкими поглаживаниями по шее и спине, останавливаясь перед самым хвостом", - добавляют в материале.

Как не стоит гладить домашнего любимца?

Эксперты отмечают, что коты очень чувствительны к физическим прикосновениям, поэтому одно неправильное движение может заставить их убежать от вас.

"Коты похожи на людей - некоторые получают удовольствие от физического контакта с другими, а некоторые - только от небольшого количества", - подчеркнула Нигбур.

В основном коты не любят, когда их гладят по животу, лапам или хвосту. Конечно, есть исключения, когда некоторые коты любят любую ласку, однако в целом не следует гладить незнакомого кота за живот или конечности.

Как понять, нравится ли коту, что вы его гладите?

Нигбур заметила, что есть много способов, как кот может показать вам, что ему нравится ваше внимание, в частности он может:

инициировать контакт и движение вперед с вами;

держать хвост вертикально и медленно махать им из стороны в сторону;

направить свои уши вверх и вперед;

иметь расслабленную позу и выражение лица;

мурлыкать к вам;

ритмично толкать лапами внутрь и наружу (разминание);

нежно пожимать вас.

"Важно помнить, что каждая кошка - индивидуальность и имеет собственные предпочтения относительно того, как ее гладить. Они могут отдавать предпочтение разным типам взаимодействия с разными людьми", - добавила эксперт.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперт объяснила, почему коты царапаются и как их от этого отучить. По ее словам, стресс является главной причиной царапин, особенно, если рядом есть маленькие дети.

Также эксперты ответили, понимает ли кошка, когда вы с ней говорите. Исследователи отметили, что кошки потенциально меняют свое поведение, когда слышат голос хозяина, обращенный к ним.

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