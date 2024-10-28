Несмотря на окрас, среди пород черных кошек больше разнообразия, чем думают многие.

Черные кошки очень загадочные и давно стали звездами сказок, фильмов и суеверий. Они часто ассоциируются с невезением или темной магией, но эти домашние любимцы также могут быть символом удачи и защиты.

Издание Daily Paws пишет, что черные кошки сильно отличаются друг от друга в зависимости от породы. Ассоциация любителей кошек признает 23 породы, которые могут иметь сплошную черную шерсть, среди которых длинношерстные, короткохвостые и даже бесшерстные.

Тереза Кигер, судья по всем породам в Ассоциации любителей кошек и креативный директор организации отметила, что каждая порода известна своими причудами и особенностями, выходящими за рамки цвета шерсти.

Видео дня

"Черный - это всего лишь один из нескольких цветов. Он не имеет никакого отношения к характеру", - говорит эксперт. "У 23 разных пород есть 23 разных темперамента".

Бомбей

Это единственная порода кошек, которая почти всегда черная. С короткой черной шерстью и медными или зелеными глазами бомбей напоминает мини-пантеру. Они энергичны, игривы, любопытны и любят быть в центре внимания.

Японский бобтейл

Хвост у этой кошки короткий, менее 3 дюймов, что соответствует стандарту породы. У японского бобтейла очень длинные, мускулистые задние лапы, и он любит прыгать и нападать. Это дружелюбная и общительная кошка, которая рассчитывает стать полноправным членом семьи и по мере сил участвовать во всех делах - от кухонных хлопот до офисных задач.

Британская короткошерстная

Черный - один из многих вариантов окраса британской короткошерстной, которая имеет очаровательно округлую внешность, с завораживающими золотыми или медными глазами. Эта кошка известна своим спокойным, покладистым характером. Она любит свою семью и прекрасно ладит с другими четвероногими.

Американский керл

Узнать эту своеобразную кошку можно по ее ушкам, которые очаровательно загибаются назад. Американский керл, который бывает самых разных окрасов, включая черный, умен и любопытен; он любит находиться рядом с людьми и другими домашними животными и сделает все возможное, чтобы привлечь и удержать ваше внимание. Глаза у черных американских керлов могут быть любого цвета, в том числе красивого зеленого или желтого.

Корниш-рекс

Черного корниш-рекса не спутаешь с большинством пород. Это энергичное житвотное легко узнать по ушкам, похожим на летучую мышь, и мордочке, напоминающей кролика. Его тонкая шерсть короткая, мягкая и простая в уходе, а его характер, как у котенка, очарователен и не меняется с возрастом.

Экзотическая короткошерстная

Экзотическая короткошерстная порода - это, по сути, персидская с короткой шерстью. Она обладает всеми признаками этой мягкой, очаровательной личности, но при этом не требует особого ухода за длинной, ниспадающей шерстью. Экзотическая кошка - постоянный источник развлечений. В стандарте породы для чистокровных черных экзотических кошек предусмотрены "блестящие медные" глаза.

Сфинкс

Сфинкс доказывает, что кошкам не обязательно иметь шерсть, чтобы считаться черными. Эта любвеобильная порода с мягкой, похожей на замшу кожей и "вечным вопросом" на мордочке благодаря характерным морщинкам. Сфинксы - активная порода, которая любит развлекаться, но при этом не прочь свернуться калачиком и поделиться своим теплом.

Американская короткошерстная

На фоне угольно-черной шерсти американской короткошерстной породы выделяются золотистые глаза. Эта популярная порода мила и любвеобильна и станет идеальным дополнением семьи. Она не требует особого ухода, а также обладает довольно-таки покладистым характером.

Восточная короткошерстная

Эта кошка бывает всех цветов и окрасов, в том числе, и черного. Ориентальная короткошерстная кошка умна и любознательна, но может быть требовательной. Они так любят своего человека, что хотят участвовать во всех домашних делах - даже если для этого приходится нарушать правила.

Ранее УНИАН писал, как понять, что кот заболел.

Вас также могут заинтересовать новости: