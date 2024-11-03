Царапанье не является обязательно проявлением плохого поведения вашего питомца.

Коты имеют врожденный инстинкт использовать когти для царапанья. Люди часто воспринимают это как поведенческую проблему, которую нужно исправить. Но это не является обязательно проявлением плохого поведения вашего любимца, пишет Popular Science.

Отмечается, что недавно группа исследователей определила факторы, которые влияют на то, что домашние коты царапаются. Выяснилось, что особенности характера, наличие маленьких детей и тип игр, в которые играют коты, могут многое объяснить в вопросе, почему пушистики царапаются.

Выводы подробно описаны в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Veterinary Science, и указывают на некоторые способы, которыми владельцы кошек могут попытаться предотвратить царапины.

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"Наши выводы могут помочь опекунам контролировать и перенаправлять царапины на соответствующие материалы, что может способствовать созданию более гармоничной среды жизни как для кошек, так и для их опекунов", - сказала Ясемин Салгирли Демирбас, соавтор исследования и ветеринарный исследователь из Университета Анкары в Турции.

В ходе исследования команда опросила более 1200 владельцев кошек во Франции относительно повседневной жизни их любимцев, особенностей и нежелательного поведения. Они обнаружили, что стресс является главной причиной царапин. Если рядом дети, особенно маленькие, стресс усиливается, и это одна из "мотиваций" для кошек царапаться, говорят авторы исследования:

"Отдельным фактором, который также может быть связан со стрессом, является игривость. Уровень стресса может повышаться, когда коты играют в течение длительного периода времени из-за непрерывной стимуляции".

По словам Демирбас, существует четкая связь между определенными факторами окружающей среды и поведением кошек, которые царапаются.

"В частности, присутствие детей в доме, а также активные игры и ночная активность значительно способствуют повышению царапин. Коты, которых описывают как агрессивных или разрушительных, также демонстрируют больший уровень царапанья", - говорит исследовательница.

И хотя некоторые факторы, такие как характер кота и наличие детей, нельзя изменить, чтобы ограничить царапины, владельцы пушистиков могут принять определенные меры.

"Обеспечение безопасных укрытий, высоких мест для наблюдения и широких возможностей для игр также может помочь уменьшить стресс и привлечь кота к более конструктивной деятельности", - советует Демирбас.

Она также рекомендует сделать несколько коротких игровых сеансов, которые лучше всего имитируют успешные сценарии охоты. Это можно сделать, используя дозаторы для лакомств в форме мышек, устанавливая дома высокие шесты, убедившись, что игра с котами является более интерактивной, и позволяя котам время от времени безопасно исследовать природу.

Игры, которые подпитывают внутреннего охотника кота, скорее всего, поддержат его интерес, что приведет к снижению уровня стресса и уменьшит количество царапин на мебели. По мнению команды, короткие игровые сеансы также могут укрепить связь между котами и их смотрителями.

"Понимание глубинных эмоциональных мотивов царапанья, таких как разочарование, которые, похоже, связаны с чертами личности и факторами окружающей среды, позволяет опекунам непосредственно решать эти проблемы", - резюмировала Демирбас.

"Плохие привычки" котов

Ранее УНИАН писал, как отучить кота царапать мебель. По словам ветеринара Ханны Харт, не стоит наказывать кота за царапины, ведь это не поможет и только вызовет беспокойство у пушистика.

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