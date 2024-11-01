Кошки на самом деле отличают, когда хозяин обращается непосредственно к ним, а когда - к другому человеку.

Оказывается, кошки на самом деле понимают, когда их хозяева с ними разговаривают. Как пишет Popular Science, исследование, опубликованное в журнале Animal Cognition, показывает, что кошки потенциально меняют свое поведение, когда слышат голос хозяина, обращенный к ним. При этом когда голос звучит так, будто хозяин обращается к другому человеку, кошки не обращают на него внимания.

Исследователи из Университета Париж-Нантер во Франции изучали поведение 16 кошек (девять самцов и семь самок), определяя их реакцию на заранее записанные голоса, среди которых были как их хозяин, так и незнакомец. Дикторы в записях использовали фразы как в тоне, ориентированном на кошку, так и в тоне, ориентированном на разговор с собеседником-взрослым человеком.

Авторы оценивали интенсивность поведения кошек, реагирующих на звук, включая шевеление ушами, расширение зрачков, движение хвостом и многое другое, в зависимости от разных условий.

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В первом случае голос диктора менялся с голоса незнакомца на голос хозяина кошки. Десять из 16 кошек не реагировали на аудио с голосом незнакомца, называющего кошек по имени. В то же время, когда кошки услышали голос хозяина, произносящий их имена, реакция их была более интенсивной - они поворачивали уши в сторону колонок, больше двигались по комнате. Авторы утверждают, что этот "внезапный скачок в поведении" свидетельствует о том, что кошки могли отличать голос хозяина от голоса незнакомца.

Во втором условии хозяин кошки говорил тоном, адресованным непосредственно к ней. Десять кошек (восемь из которых были теми же самыми, что и в первом условии) не демонстрировали никакой реакции, когда услышали аудиозапись, на которой их хозяин говорит тоном, более ориентированным на взрослого, но реагировали значительно активнее, если хозяин говорил тоном, более ориентированным на кошку.

В третьем случае незнакомцы говорили как тоном, ориентированным на взрослого, так и тоном, ориентированным на кошку, и команда не заметила никаких изменений в реакции кошек.

Отмечается, что из-за такой небольшой выборки результаты нелльзя экстраполировать на всех животных, но авторы в будущем планируют повторить исследование на кошках, которые более привыкли к присутствию незнакомцев.

Ранее эксперты рассказали, действительно ли коты узнают своих хозяев и знают ли они, что принадлежат тому или иному человеку.

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